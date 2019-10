Pedido de conciliación obligatoria

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y el secretario general de los pilotos de Austral (Unión de Pilotos de Líneas Aéreas-UALA), Cristian Erhardt, confirmaron una medida de fuerza para el próximo fin de semana si no les otorgan una recomposición salarial de 22 puntos porcentuales para ajustar la paritaria con respecto a la inflación anual. Aerolíneas Argentinas ya anunció que pedirá a la Secretaría de Trabajo la conciliación obligatoria para frenar la medida.

Según aseguró Biró, si no les confirman esa diferencia de 22 puntos antes del viernes irán a un paro total de actividades el fin de semana. “Lo único que puede detener este plan de lucha es que recompongan los salarios", sostuvo.

"Los directivos y el Gobierno no sólo dañan a Aerolíneas Argentinas y la achican, sino que además la siguen endeudando con negociados y empresas tercerizadas", añadió el sindicalista en diálogo con El Destape Radio.

El dirigente sostuvo que "frente a esta situación, nos contestaron que hiciéramos lo que quisiéramos porque no hay intención de acordar, nos empujan al conflicto, no ponen la conciliación obligatoria y generan malestar en los pasajeros para que la gente le tome bronca a la línea de bandera". "Mientras tanto, le siguen metiendo deuda a Aerolíneas, y no pagan a los proveedores", agregó Biró.

Consultado sobre la denuncia penal impulsada por el titular de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, por "sedición, motín y coacción agravada", Biró respondió: "Son unos payasos". "Por motín, ni a Seineldin lo condenaron", argumentó al referirse a la causa presentada en su contra, luego de que el 23 de julio pasado los pilotos difundieron un mensaje en contra del Gobierno que fue leído por comandantes en vuelo.

Por su parte, Erhardt también confirmó el paro al sostener en radio La Red que "está confirmadísimo, por no tener respuesta ni de la empresa ni del Gobierno". "En la paritaria, después de mucho diálogo, sólo hemos logrado un aumento del 23 por ciento en cuotas, desde septiembre del año pasado a septiembre de este año, en el marco de una inflación del 55 por ciento", enumeró.

El sindicalista añadió que "si hay una mesa de diálogo para que se resuelva algo, estamos dispuestos, pero no creo que suceda porque, en las últimas dos reuniones, la propuesta fue cero. Además, tendría que ser algo verdadero, con ganas de negociar", finalizó.





Pedido de conciliación obligatoria

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, anunció que la empresa solicitará la conciliación obligatoria ante el paro de pilotos anunciado para el próximo fin de semana.



“Los gremios que reúnen a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, APLA y UALA, anunciaron un paro de 48 horas para los días sábado 5 y domingo 6. Fue luego de que ayer (lunes) ambos sindicatos realizaran asambleas durante 7 horas, entre las 12 y las 19, provocando la cancelación de 105 vuelos, lo que afectó a 10.600 pasajeros”, apuntó en un comunicado.



Malvido dijo que "la buena noticia que puedo dar a todos nuestros clientes es que hoy mismo pediremos la conciliación obligatoria para que el fin de semana no haya paro".