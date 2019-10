Se cayó parte de un techo de un aula de la primaria del Polo Educativo Mugica, la escuela a la que asisten niños de la villa 31 y que fue inaugurada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en junio de este año. Docentes del complejo educativo denuncian que la escuela se inunda cada vez que llueve y que hay problemas edilicios constantes. “Esta escuela demuestra lo que Larreta cree sobre la educación pública, piensa que los chicos no se merecen educación de calidad. A sus hijos no les construiría una escuela así”, sostuvo Paulina Vera, maestra de plástica de la escuela y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Durante la tormenta que azotó la ciudad la madrugada del martes, se desplomó parte del techo de un aula de primer grado que se encuentra en el primer piso del edificio, ubicado en la calle Letonia al 100, en el barrio de Retiro. “Hoy por suerte vinieron pocos chicos a la escuela. Cuando llueve, el barrio se inunda y muchos no vienen a clase”, dijo a Página|12 Verónica Topalián, maestra de la escuela.

Topalián contó que sus colegas le avisaron de la caída del techo antes de que ella ingresara al establecimiento educativo. “Nos encontramos con que faltaban pedazos del techo. No sé cuántos paneles se cayeron, pero retiraron algunos (dañados por el agua) por seguridad”, relató.

“Cuando los maestros llegaron temprano (a la escuela), ya había operarios trabajando en el lugar”, afirmó Vera y señaló que en el Polo Mugica “siempre hay una cuadrilla que trabaja porque la escuela todavía está en obra”. “Cada cosa que pasa tratan de ir solucionándola, de poner un parche, porque esto no es lo primero ni lo único que pasa en la escuela”, advirtió.

Según la delegada de UTE, la escuela se inunda cada vez que llueve porque el agua, explicó, entra por los costados de ventanales de vidrio que son cerrados. “Se filtra agua por todos lados. Casi todas las aberturas son vidrios fijos y se filtran las paredes por ahí - detalló Vera-. Hoy (por el martes) el aula de música estaba toda inundada y el SUM, que es el único espacio techado que tienen los chicos para hacer educación física cuando llueve, estaba todo inundado también”.

Vera contó que, luego de lluvias anteriores, “se han caído pedazos de techo en otras aulas”. Debido a que la escuela aún está en obra para recibir más alumnos el año que viene, explicó, hay aulas que todavía no están siendo utilizadas. “Algunos grados tuvieron que cambiarse de aula e ir a las que estaban vacías porque cuando llovió, se inundó y se cayó el techo”, afirmó.

Además, la delegada de UTE recordó que ya se había caído un pedazo de techo de un aula de quinto grado. “Pero no por factores externos, sino porque se filtraba agua de los caños sobre el revestimiento del techo y eso hizo que empezara a hincharse”, aclaró. En esa ocasión, agregó Vera, el agua se filtró por la luminaria del aula y fue la docente a cargo del curso quien denunció la situación.

“La semana pasada vino Andrea Bruzos (subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del GCBA) con una delegación de Corea a mostrar las instalaciones como si fuera una escuela modelo -relató Vera-. No sé qué instalaciones vienen a mostrar porque esto tiene un montón de deficiencias, está todo a medio hacer”.

Vera denunció que, además de los problemas en la infraestructura, en el Polo Educativo Mugica “hay cloacas tapadas” y “las cocinas están sin habilitar” por lo que todavía no pueden utilizarlas y “toda la comida viene de afuera”.

El Polo Educativo Mugica fue inaugurado el 12 de junio de este año por Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, quienes aseguraron que será el establecimiento con más cantidad de vacantes en la ciudad. Al edificio se mudaron la Escuela Infantil N° 5 D.E. 1, la Escuela Primaria N° 25 “Bandera Argentina” y la Escuela de Educación Media N° 6 “Padre Mugica”.

“Hoy los chicos desayunan en las aulas porque no entran todos en el comedor”, señaló Vera y agregó que, aunque ahora asisten 600 alumnos al Polo, el año que viene, cuando se habiliten las nuevas aulas, las vacantes serán más. “Esta es una escuela que se construyó sabiendo la cantidad de matrícula que hay”, afirmó.

La delegada de UTE sostuvo que la construcción “no está bien terminada”. “Hay rejas en planta baja y el primer piso, pero en el segundo y el tercero no. Parece que las pusieron para evitar que entre gente y no para que los pibes no se caigan”, manifestó. Además, denunció, “a un pibe se le cayó una reja encima por estar mal soldada” y los arcos de fútbol “no están clavados, sino apoyados contra el piso”. “El profesor no usa todas las instalaciones por miedo a que se le caiga el arco a uno de los pibes”, aseguró.

Informe: Ludmila Ferrer.