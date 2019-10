Luego de que Aerolíneas Argentinas solicitara una conciliación obligatoria para desactivar el paro anunciado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) para este fin de semana, los gremios advirtieron que la medida de fuerza se mantendrá firme hasta que se recompongan los salarios. "El paro esta confirmado", aseguró el secretario general de UALA, Cristian Erhardt, a PáginaI12. "Nosotros no vamos por la conciliación, vamos por lo que nos deben. La única manera de detener la medida es que nos recompongan los salarios de manera que la paritaria se ajuste a la inflación", sostuvo el referente del gremio de pilotos, el cual reclama una aumento de 32 puntos porcentuales para el sector.

El lunes, en medio de una tensa jornada en Aeroparque debido a las cancelaciones de vuelos por las amenazas de tormenta y las asambleas de trabajadores, APLA emitió un comunicado en el que anunciaba un paro de pilotos de 48 horas que afectaría los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral durante el fin de semana. Para evitarlo, la línea de bandera argentina solicitó la conciliación obligatoria a la Secretaría de Trabajo y el gobierno respondió convocando una reunión para el jueves. Los gremios de pilotos, sin embargo, respondieron que, hasta que no les confirmaran la recomposición salarial del 32%, el paro seguiría en pie.

"(El presidente de Aerolíneas, Luis) Malvido no sabe dónde está parado. Ya tuvimos una conciliación para la paritaria 2018-2019 por este mismo tema y no hubo ninguna solución", explicó Erhardt y agregó: "Nos dicen que tenemos de rehenes a los trabajadores, y los que los toman de rehenes son ellos porque son la empresa y el gobierno los que tienen que sentarse en una mesa a negociar. Y no lo hicieron nunca hasta ahora".

El dirigente de UALA declaró que, este año, Aerolíneas había tenido "la peor gestión de los últimos tiempos" y denunció que la empresa se estaba endeudando con bancos, proveedores y el personal. "Se supone que esta es la 'revolución de los aviones' y así estamos", manifestó.

En la misma línea, el secretario general de APLA, Pablo Biró, denunció que "los directivos y el Gobierno no sólo dañan a Aerolíneas Argentinas y la achican, sino que además la siguen endeudando con negociados y empresas tercierizadas". En diálogo con El Destape Radio, el dirigente sostuvo que "frente a esta situación, nos contestaron que hiciéramos lo que quisiéramos porque no hay intención de acordar, nos empujan al conflicto, no ponen la conciliación obligatoria y generan malestar en los pasajeros para que la gente le tome bronca a la línea de bandera".

Conciente de este malestar, Erhardt sostuvo: "Los trabajadores no nos podemos hacer cargo de la inflación, de la devaluación y del desastre que es la macroeconomía. La responsabilidad es de quienes gerencian la empresa: si no nos pueden pagar lo que nos corresponde, si no pueden darnos una respuesta, no deberían estar más en el cargo".