Tal como ocurrió en las primarias nacionales, todo parece indicar que el precandidato a gobernador del Frente de Todos, Sergio “Oso” Leavy no va a tener grandes dificultades en ganar en los Valles Calchaquíes. La mayoría de los oficialismos y, en muchos casos, sus principales opositores, lo llevan en la boleta.

El intendente de Cafayate, Fernando “Casita” Almeda, buscará su tercer mandato, adhiriendo a la lista de Leavy para gobernador. Tiene grandes chances de conseguirlo, sobre todo porque no tiene un adversario fuerte. En las elecciones legislativas de 2017, Almeda fue candidato a senador y perdió estrepitosamente: salió tercero con sólo el 23% de los votos. Pero viene creciendo sobre la base de las obras que logró terminar en los últimos años y de la atomización de la oposición.

Sus principales competidores serán los que surjan de las internas de los frentes Sáenz Gobernador y Olmedo Gobernador. Dentro de la alianza que postula al intendente capitalino, son tres los aspirantes: por un lado, el ex diputado y médico de profesión, José Cabezas, que preside la UCR de Cafayate pero desconoció el pacto con el olmedismo; por otra parte, el profesor que supo ser concejal, Ambrosio “Fili” Gerón; y finalmente la concejala Rita Guevara, la docente que fue presidenta del Concejo Deliberante. En el frente Olmedo Gobernador el que tiene más chances de ganar la interna es el concejal Rodrigo “Toty” Chocobar, cuyo adversario será el ex diputado Román Villanueva.

Cachi

En Cachi, su actual intendente Américo Liendro busca la reelección. Aunque es de origen radical, no va con Alfredo Olmedo sino con Gustavo Sáenz a través del partido del intendente capitalino, Identidad Salteña. Va a internas con Mercedes Chiliguay, delegada de ATE en la Municipalidad y que cuenta con el respaldo del senador Pablo Nolasco.

Por el lado de Leavy, se presenta el diputado Marcelo Oller Zamar, el odontólogo de Cachi que va a internas con el concejal Federico Cañizares y con el candidato de Miguel Isa, Daniel Vargas.

También acompañan al “Oso” pero van directo a las generales: Miguel Plaza, médico y referente del pueblo diaguita calchaquí, y el juez de paz y ex secretario de Gobierno de Fanny Flores, Rafael Mamani.

En Payogasta, su joven intendente Lucas Arapa busca la reelección por Libres del Sur. Su principal contrincante es el ex diputado Oscar “Vila” Díaz, del Movimiento Evita. También compite la ex intendenta de Payogasta, Gladys Salva, ex mujer del conocido dirigente peronista, Héctor Legorburo. Los tres apoyan a Leavy pero no compiten en las PASO.

Los candidatos de Sáenz y del senador Pablo Nolasco son el trabajador municipal Matías Torres y el concejal Maciel Chocobar.

San Carlos

Cristina Rodríguez, actual diputada no va a renovar. Su candidato será Sergio Daniel Cisneros, hermano gemelo del diputado por Cafayate Daniel Sergio Cisneros. Cisneros acompaña la candidatura de Sáenz a gobernador, al igual que la docente María del Carmen Vargas, hermana de la ex senadora cafayateña Silvina Vargas.

Por el lado del “Oso” Leavy, el principal competidor es el actual intendente de Angastaco, Ramón Díaz (hace 20 años es intendente), que tiene el apoyo de su par de Animaná, Rolando Guaymás, y del senador del departamento, Roberto Vázquez. La candidata de la intendenta de San Carlos, Sonia Magno, es María Soledad Villoldo, una abogada que también apoya al “Oso” para gobernador.

La localidad de San Carlos buscará estabilidad, ya que ha tenido tres intendentes en los últimos cuatro años. Es que el electo en 2015, Roberto Vázquez, fue elegido senador en 2017. En la comuna fue reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante, Javier Vargas, a quien había puesto en su lista para garantizar la sucesión. Pero Vargas duró solo un año. En su lugar, asumió la actual intendenta interina, Sonia Magno, que busca continuar en el cargo. Vargas también será candidato para intentar recuperar la intendencia, y Vázquez (distanciado de ambos) apoya a su mujer, María Condorí, para conducir los destinos del municipio. Todos adhieren a la boleta de Leavy a gobernador.

Por el lado de Sáenz, son candidatos el ex senador Héctor Mamaní y el periodista Alejandro Tula, entre otros.

En Animaná, se reedita el duelo entre el actual intendente, José Guaimás, y el ex jefe comunal Vicente Condorí, que perdió por 7 votos cuando se enfrentaron en 2015. Los dos lo llevan al “Oso”. Sáenz, por su parte, no tiene un candidato fuerte.

Finalmente, en Angastaco, el intendente Díaz, promueve para sucederlo a Carlos Ríos, actual concejal. Su principal rival será Ernesto Daniel Ovejero, un pastor evangélico que lleva a Sáenz para gobernador.

Molinos

El actual diputado del departamento Javier “Beto” Vazquez no busca la reelección porque va a competir por la intendencia de Seclantás. Su candidato para sucederlo es Normando Gonza, un maestro jubilado de Brealito.

El que va a intentar arrebatarle la banca es Fabio López, funcionario municipal de Seclantás que tiene el apoyo del senador Walter Abán y de los dos intendentes del departamento: Walter Chocobar (Molinos) y Mauricio Abán (Seclantás). López va con Leavy.

En Molinos, Walter Chocobar lleva 12 años como intendente y aspira a llegar a los 16. La que quiere arrebatarle la intendencia es Ana Laura Zenteno, maestra hija de Ramón Zenteno, quien fuera senador del departamento durante 16 años.

En Seclantás, Mauricio Abán, hijo del senador Walter Abán, busca ser elegido intendente por primera vez. Su principal adversario es el diputado Vázquez, que supo pertenecer al mismo sector. Los dos apoyan a Leavy.

La Poma

El actual diputado Mario Valentín Sarapura busca su reelección con la boleta de Leavy a gobernador. Sus principales contrincantes serán: Angel Bonifacio, un comerciante que es concejal por segundo período y tiene el apoyo del senador Pablo Nolasco; y Héctor Mario Rivero, docente que está casado con una de las tías del intendente Juan Mamaní. Los tres lo acompañan al Oso y a Mamaní.

Por el frente Sáenz gobernador, van a interna Rubén Sarapura, dueño de una importante empresa de transporte de minerales; y Miguel Gutiérrez, que tiene una mutual en la ciudad de Salta.

En la categoría intendente son sólo tres los aspirantes. Mamaní, que busca su reelección, va a tener que enfrentar al ganador de las PASO del frente Sáenz Gobernador: Ernesto Tapia, candidato de la tradicional familia política de los Salva; y Gregorio Velázquez, comerciante y propietario de un restaurante.