"Aunque no podemos ganar, Central demostró que es un equipo sólido y serio. Hubo un cambio ante Racing y por eso me quedo tranquilo", valoró ayer Matías Caruzzo. "Tenemos que seguir por este camino, somos uno de los invictos del torneo", enfatizó el zaguero. El equipo suma seis empates consecutivos y visita el domingo a Lanús con exigencia mayúscula para lograr los tres puntos. "Siempre hay que ganar y con esa intención jugamos", apuntó. Diego Cocca prueba esta mañana una alineación sin variantes para visitar al granate.

Central logró disimular en parte su falta de triunfos el pasado domingo. La actuación ante Racing satisfizo a todos pero los números del canaya preocupan: seis empates consecutivos. El domingo visita a Lanús, rival directo en la lucha por la permanencia y que tuvo un buen arranque de temporada. "De local y de visitante planteamos los partidos con intención de ganarlo y sumar de a tres. Somos unos de los invictos, pero nos gustaría estar más arriba en la tabla de posiciones. No veníamos jugando bien, entiendo que con Colón no había sido bueno, con Unión tampoco. Hubo un cambio con Racing y en ese sentido estamos tranquilos. Me quedo con lo que fue el partido en sí. Fuimos superiores y merecimos ganarlo, eso está más que claro", reflexionó Caruzzo, devenido en referente del plantel canaya. "Es una realidad que hace seis partidos que no podemos ganar, pero a la vez el equipo muestra solidez, es un equipo serio. Estamos tranquilos en ese sentido y satisfechos. Ganar hay que ganar todos los partidos, algunos tendrán más importancia que otros, pero todos valen tres puntos y son importantes, más para nosotros que queremos pelear e ilusionarnos para terminar la mitad del torneo de la mejor manera", recalcó Caruzzo.

Para el encuentro del domingo a las 13.15, hoy Cocca probará un equipo sin variantes, dejando abierta así la posibilidad de ratificar la continuidad del pibe Joaquín Pereyra.