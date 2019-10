La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos comenzó a presentar los alegatos en los tramos III y IV de la megacausa Feced, en la que representa a 169 víctimas, en el juicio que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario. "Presentamos la primera parte, fueron cincuenta casos, hicimos una introducción política porque la querella cumple 20 años trabajando y estamos en condiciones de darle un carisma local a la historia de la represión y la resistencia", dijo a PáginaI12 Gabriela Durruty, miembro del equipo jurídico de APDH, junto a Federico Pagliero, Julia Giordano y Jésica Pellegrini.



"En la audiencia realizamos la descripción del centro clandestino y la responsabilidad de todos los represores que hemos podido identificar en base a cómo se fue armando el rompecabezas de la represión en todos estos años de juicios y de trabajo de las organizaciones", agregó.

La APDH alegó en relación con 11 imputados, porque de los 14 que tiene esta causa, tres ya fallecieron, por lo tanto no se les puede pedir condenas. “Vamos a presentar por primera vez en nuestra jurisdicción dos casos de abuso sexual como delitos de lesa humanidad, los delitos cometidos contra la Comisión Directiva de la Biblioteca Vigil, cuyo móvil fundamental fue la comisión de los delitos económicos que aún no fueron juzgados. También está incluida la Causa Schilman que destaca la responsabilidad judicial, entre muchos otros casos que nos permitieron rearmar como no ocurrió antes el mapa de lo que fue la represión en nuestra región”, afirmaron les abogades.

La querella de APDH representa a 169 casos, de los cuales en forma particular les abogades representan a Liliana Gómez, Marta Bertolino, Oscar Manzur, María Ines Luchetti, Stella Hernández, Laura Ferrer Varela, Eduardo Braccachini, Enzo Tossi, Adriana Beade, Josó Aloisio, Daniel Gorosito, Marisol Pérez, Sergio Hugo Schilman, José Oyarzabal, Daniel Barjacoba, Ana Lía Murgiondo, Cristina Costanzo, Cristina Márquez, Daniel Laus y Sergio Jalil.

Los acusados son los ex agentes de policía Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.

Todos actuaron en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía local, el más grande de Santa Fe.

Este fue el tramo más grande de la causa Feced. Del total de casos por los que alegará la APDH, 80 son nuevos, es decir que no fueron juzgados anteriormente. Este juicio oral comenzó en abril de 2018, después de varias suspensiones. La APDH convocó a participar de las audiencias en los tribunales ubicados en Oroño 940, para acompañar esta etapa del proceso. "Estructuramos nuestro testimonio en base al mismo esquema de la testimonial de Norma Ríos, presidenta de APDH Argentina. Es decir, intentando hacer hincapié en lo que fue la historia local tanto de la represión en nuestra región como de la resistencia a la misma y de la lucha contra la impunidad”, agregó Durruty.