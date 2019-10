Más allá de los anuncios, sin mayores precisiones, del Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con promesas de envío de subsidios para el Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario y Santa Fe, al menos hasta fin de año, la intendenta Mónica Fein dijo ayer que es "auspicioso" que lleguen recursos. "Creo que la ciudad se lo merece, ha hecho un gran esfuerzo. Y no podemos seguir aumentando el boleto", señaló la intendenta, para luego agregar: "Nos parece muy bien que Nación distribuya algo de los subsidios al interior y no todo se quede en Capital Federal". El gobernador Miguel Lifschitz también sumó su opinión respecto a los anuncios del funcionario nacional. "Ahora, a tres meses de terminar su gestión, viene a anunciar nuevos subsidios. La verdad no sé de que se trata, no sé cómo se va a implementar, ya casi no hay tiempo para implementar nuevas operatorias de subsidios, creo que llegan tarde"", dijo el mandatario socialista.

En su paso por Rosario el pasado miércoles, Dietrich prometió un refuerzo de subsidios para el transporte urbano de pasajeros para Rosario y Santa Fe hasta diciembre. El titular de la cartera de Transporte de la Nación también dijo que "es falso que se discrimine a la provincia de Santa Fe con los subsidios al transporte", y aseguró que el tema "no tiene que ver con el subsidio nacional, sino con las decisiones que va tomando cada provincia con su inversión en transporte". El funcionario precisó que la provincia recibe 1.200 millones de pesos en subsidios.

"Como ustedes saben, el transporte del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires ha exigido recursos para poder seguir funcionando. Nosotros como

corresponde al municipio y como lo hemos hecho siempre, hemos planteado la

necesidad de que se distribuyan recursos al interior del país. Rosario ha

mandado toda la información, ha cambiado su flota, ha mejorado el

transporte. Y obviamente la Nación nos ha dado un tercio de los subsidios

que teníamos antes", dijo Fein ayer a la prensa en el marco de su visita al Salón Internacional del Ambiente Rosario (Siar) en el Centro de Convenciones del Mercado del Patio.

"En ese camino nos han pedido información y el Ministro Dietrich se ha comprometido a hacer un aporte en un momento muy complejo de los sistemas de transporte. Hay cambios estructurales en los costos del transporte, dolarizados, y obviamente estamos a la expectativa y nos parece muy bien que la Nación distribuya algo de los subsidios al interior del país y no todo se quede en Capital Federal", agregó la intendenta.

Fein dijo que todavía no tenía información precisa sobre el refuerzo de subsidios: "Vamos a ver si esta tarde (por ayer) podemos obtenerlo. Nos parece auspicioso que haya informado el ministro que van a venir recursos a la ciudad. Creo que la ciudad se lo merece. Ha hecho un gran esfuerzo. No podemos seguir aumentando el boleto y las empresas del transporte en todo el país están pasando por un momento muy difícil".

En el marco de su visita al Salón Internacional del Ambiente, Fein recordó: "Nos pasamos a biodiesel, que se dolarizó. Lo que antes era 10 pesos menos del gasoil, ahora prácticamente se ha igualado. Estamos en un momento, todo el interior del país, está en un momento difícil del transporte. Por eso creo que es muy auspicioso que Nación tome en cuenta este tema y subsidie por lo menos parcialmente".

Por su parte, y al ser consultado por los anuncios realizados por el ministro Dietrich, el gobernador Lifschitz respondió: "La verdad que es sorprendente que este gobierno, en estos últimos tramos de su gestión, venga a anunciar medidas que van en contra de las mismas medidas que anunció este gobierno hace unos meses atrás".

El mandatario socialista agregó: "Nosotros, y todo el país, teníamos subsidios al transporte por parte del gobierno nacional desde hace más de 20 años, que fueron quitados por el presidente Macri. Esto obligó a la provincia a hacer un gran esfuerzo, a los municipios, y también a los ciudadanos comunes porque en alguna medida esa quita de subsidios se tradujo en aumento de tarifas".

Según Lifschitz, los anuncios del Ministro de Transporte llegan tarde. "Estas cosas hay que pensarlas cuando uno inicia una gestión, se tienen que plantear como políticas de estado. Organizar un sistema de transporte público no es algo que se organiza de semana en semana, necesita de proyección de largo plazo", cuestionó el gobernador. "Espero que sí, que venga algún refuerzo, si es que llega en estos meses, que va a ser muy importante de acá a fin de año", concluyó.