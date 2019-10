Unión lleva ventaja en los clásicos con Colón que disputó en Primera. Se enfrentaron 54 ocasiones en la máxima categoría. Los tatengues lograron 15 triunfos, Colón se impuso en 13 ocasiones e igualaron en 26 partidos. El clásico santafesino suma tres empates consecutivos y el último triunfo fue para Colón por 2 a 0 en la temporada 2016/2017.

11 Partidos suma sin perder de local Lanús, con nueve triunfos y dos empates

Un partido incómodo

Sebastián Granata

"Nos faltó profundidad para ganar y tranquilidad para encontrar los espacios. Banfield hizo un partido incómodo y nosotros no lo supimos abrir. Cuando no hacés el gol se hace complicado, hay que tener mucho cuidado, porque quedás expuesto y el rival de contragolpe te puede dañar", analizó Maxi Rodríguez (foto), frustrado tras el empate con Banfield. "A veces la ansiedad te hace cometer errores, pero no tenemos que desviar el camino, es un punto que suma para seguir trabajando", agregó la Fiera.

"El equipo estuvo ansioso ante Banfield, corrió mucho y pensó poco". Frank Kudelka, entrenador de Newell's.

Jugadores lesionados

El plantel de Newell's retomará las prácticas mañana por la mañana de cara al partido con Patronato agendado para el sábado 19 a las 13.15 en Paraná. Con dos semanas de trabajo, el plantel de Frank Kudelka apuesta por recuperar a los jugadores lesionados Mauro Formica (foto) y Jerónimo Cacciabue. El diez se repone de un esguince de rodilla y el volante central de un desgarro.