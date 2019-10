Néstor Ortigoza tiene su ciclo cumplido en el club. El volante acusó una molestia repentina previo al juego con Unión y no viajó a la capital provincial, semanas atrás. Ayer el ex San Lorenzo dijo tener una fatiga muscular y se bajó del plantel que viajó a Buenos Aires para jugar hoy con Lanús. Pero ante Racing, la semana pasada, Ortigoza no tuvo dificultades para ir al banco de suplentes en el Gigante.