Comienza el show

Desde Mendoza

Mauricio Macri decidió dejar la ambigüedad con la que coqueteó durante todo su gobierno en relación al aborto. Ayer estuvo en Mendoza como parte su recorrida de campaña y la nota distintiva llegó cuando aludió al cartel de un manifestante. “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”, manifestó, decidido a fidelizar su nucleo más duro de votantes. Y para reafirmar su posición, luego levantó a un bebé con un pañuelo celeste en la cabeza.

Mendoza fue parte de la gira con la que Macri busca revertir los de las elecciones primarias de agosto. Estuvo al mediodía en el Parque O'higgins acompañado por su esposa Juliana Awada, el gobernador Alfredo Cornejo, el reciente gobernador electo Rodolfo Suárez, algunos intendentes radicales y autoridades nacionales como Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



Los seguidores de Cornejo y Macri llegaron al predio donde se reunieron aproximadamente 4000 personas con banderas argentinas. La fuerte música en altoparlantes pretendía llenar de alegría un acto en el que los carteles reflejaron un odio instalado en el imaginario de muchos asistentes: “Mendoza libre de mosca de la fruta y zona libre de kirchneristas”, “Por una Argentina libre de corruptos”, “República, Democracia, Libertad, Paz, Sí Se Puede”.

Una militante de Cambiemos se posó sobre el escenario y comenzó a cantar a capela el himno nacional que fue coreado por todos los presentes que finalizaron cantando “Si se puede” y segundos posteriores continuó la música al ritmo de Agapornis. Lombardi, que viene haciendo de arengador en los actos de Macri, tuvo sus 5 minutos de fama y se subió al escenario “miren lo que es esto, es bueno decirlo y saber la cantidad de gente que hay acá. Nuestros adversarios publicaban fotos de Bahía Blanca y decían Mauricio está sólo, qué va a estar sólo Mauricio, miren la gente que hay acá” y empezó a gritar: “Mendoza, Mendoza, Mendoza...” y además “y esto se da vuelta, Mauricio lo da vuelta...” con altoparlantes saturados que repetían el jingle de campaña cantado por Lombardi, quien además aseguró exageradamente que había en el predio 8 mil personas.

Comienza el show

Cerca de las 12.30 Mauricio Macri subió al escenario, presentado por el actual intendente de la capital y recientemente electo gobernador, el radical Rodolfo Suárez. “Mendoza ya pudo” manifestó, pese a que su campaña radical se despegó de las propuestas del gobierno nacional y evitó la imagen de Macri en todas las publicidades. Incluso el propio gobernador de Mendoza y presidente del radicalismo Alfredo Cornejo había dicho que el Presidente no tenía nada que hacer en Mendoza. Ayer, Cornejo agradeció la visita y sostuvo estar satisfecho por todo lo que la Nación hizo en la provincia, y manifestó a todo fervor “ustedes representan a mucha más gente que no pudo venir pero que no quiere más corrupción en la Argentina, no quiere ladrones en el poder, no quiere inseguridad, no quiere que los delincuentes anden en la calle y la gente honesta tenga que estar esforzándose y trabajando mucho más para poder alimentar a un montón de vagos que tienen protección política quiero pedirle a los mendocinos un voto categórico el 27 de octubre para Mauricio Macri, -entre aplausos y gritos de “siii” del público- sí se puede, sí se puede.

Macri comenzó a hablar y se apagó gran parte del sonido, que minutos después fue recuperado. Sus gritos hacían que el sonido se acoplara a punto de colapsar los equipos. Manifestó que “todos sabemos que estos últimos tiempos han sido difíciles, y que la clase media se ha hecho cargo”. Sin embargo prometió, como viene haciendo desde el inicio de su gestión que “ahora viene algo distinto: crecimiento, salario, alivio al fin” pero que “esto depende de nosotros y nadie más”

“Hoy estamos mejor parados que hace cuatro años atrás” en un tono eufórico, además, Macri comenzó a hablar sobre “la lucha contra el narcotráfico” y sostuvo que hay en Argentina 82 mil detenidos por narcotráfico, y siguió gritando “No a la droga”. Luego, intentó empatizar con todas las personas presentes de cada departamento de Mendoza y allí fue cuando leyó un cartel e hizo alusión a la legalización del aborto y manifestó abiertamente y a los gritos estar en contra de la interrupción del embarazo: “Claramente estamos a favor de las dos vidas”, dijo.

El presidente sostuvo que viene el alivio y el crecimiento por eso hay que seguir con las marchas. Además llamó a utilizar las redes y convocar y convencer a conocidos para que lo voten en las próximas elecciones.



Se dirigió a los jóvenes presentes y les manifestó que en el futuro tendrán que poder decirles a sus hijos que fueron parte “de un momento histórico de Argentina, que ellos estaban haciendo historia”. Para concluir sostuvo “gracias queridos mendocinos por estar acá. Hay un futuro mejor para todos los argentinos. Y para reafirmar su apoyo a las “dos vidas” levantó a un bebé con un pañuelo celeste en la cabeza.

Los testimonios de los asistentes manifestaban que la situación económica del país está en decadencia pero que, sin embargo, prefieren seguir apostando a un soñado “cambio”. En la provincia, según las últimas cifras del INDEC, la pobreza creció a 37,6% en los primero seis meses del 2019, superando la media nacional. Ariel, de 51 años, dijo que “es la única esperanza que tenemos de seguir siendo un país normal...yo lo veo un político no político, un político que no viene de la clase política y está pecando un poco de su inexperiencia política”. Mónica, de 40 y ama de casa, aseguró que sigue confiando en la gestión de Macri: "cuesta llegar a fin de mes pero lo sigo apoyando porque no quiero más kirchnerismo en la Argentina”. Apenas media hora después de iniciado el acto, el público comenzó a desconcentrar.