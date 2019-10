"La concentración económica está creciendo en la actualidad en forma acelerada, y genera no sólo la pobreza, sino que también amenaza a provocar la destrucción de la humanidad", sostiene Rafael Kohanoff, dirigente industrial de larga trayectoria, un reconocido intelectual del sector, al advertir sobre la raíz del problema de la desigualdad y al consecuente pobreza. "El sistema capitalista, por naturaleza, no es un sistema distribuidor equitativo de la riqueza; se basa en el mercado, siendo su objetivo central el maximizar el beneficio individual y no el progreso colectivo. Son imprescindibles las políticas de Estado para una distribución equitativa de oportunidades, esfuerzos y resultados".

Kohanoff trabaja activamente junto a organizaciones del sector pyme en la elaboración de propuestas de políticas en defensa de la producción nacional y el empleo. Más recientemente, se dedicó a la generación de emprendimientos productivos que incorporen a gente en situación de pobreza, desempleados y marginados, para capacitarlos y brindarles una puerta de entrada al mercado de trabajo. "Lo más fructífero es trabajar con los municipios, porque son los que mejor conocen el territorio y pueden identificar dónde dirigir las necesidades", sostiene. Y varios intendentes están tomando su oferta.