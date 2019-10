Las novedades que llegaron esta madrugada desde Japón fueron las peores: Francia le ganó con lo justo a Tonga por 23 a 21 y aniquiló las posibilidades de los Pumas de pasar a cuartos en el Mundial, concretando la eliminación de los conducidos por Mario Ledesma en primera ronda, algo que no sucedía desde Australia 2003.

Para Eliseo "Chapa" Branca, histórico puma y uno de los mejores segunda línea que tuvo el seleccionado nacional, la eliminación fue el desenlace de algo que se iba palpitando, partido a partido, con la mala actuación del equipo nacional. "Ya cuando perdimos con Francia se vio un equipo que no tenía el nivel que venía mostrando hasta entonces el seleccionado argentino. Y, aunque preveía que como Inglaterra iba a pasar lo que pasó, después de ese partido me quedé mal, hasta angustiado, porque lo que vi es que se había perdido el rumbo, el saber cómo se juegan estos partidos. Se le entregaba la pelota al contrario, había intermitencias, aparecian uno o dos jugadores. No jugó como equipo", sentenció Branca con dureza, en diálogo con Página/12.

El jugador que se consagró campeón con el CASI tanto dentro como fuera de la cancha, consideró que lo que sucedió con los Pumas en Japón es algo que cuesta comprender desde lo meramente deportivo. "No sé que pasó, pero no pasa por el juego, quizás sea algo mental o falta de confianza -explicó-. No quiero hacer leña del árbol caído, pero es muy raro lo que pasó. Ni Ledesma ni Nicolás Fernández Miranda (entrenador asistente del seleccionado) se merecen lo que pasó, pero realmente fue muy raro ver cómo jugaron: el equipo estaba desorientado, no sabía cómo resolver los movimientos ni las patadas del rival. No estaba ese nivel que, hace tres meses, hizo brillar a los Jaguares".

Para Branca, que conoce la sensación de partir temprano de un Mundial -tras haberlo vivido en 1987-, no hay nada bueno para destacar del paso por Japón: "Rescato lo que digan los entrenadores cuando vuelvan. No saco nada positivo, al contrario. Y respeto lo que digan ellos, pero creo que algo pasó. No es normal cómo se jugó: lo normal hubiera sido que se le ganara bien a Francia y que con Inglaterra fuera un partido palo y palo, descontando triunfos con Tonga y Estados Unidos. Ese era el Mundial que yo me imaginaba. Ahora ya hay que dar vuelta la página".

Francia venció 23-21 a Tonga y sentenció a Los Pumas en el Mundial.

El miércoles, desde la 1.45 de nuestro país, los Pumas se despedirán del Mundial cuando enfrenten a Estados Unidos, en un partido que define el tercer puesto del grupo y la clasificación directa a la Copa del Mundo 2023. El Chapa, para ese encuentro, cree que hay que ir a lo más clásico del rugby: "Hay que poner a todos los titulares, a los históricos, eso de ir probando jóvenes en un Mundial me parece una locura. El Mundial se juega cada cuatro años y, si te eliminan en primera ronda, te quedás afuera de los diez mejores equipos del mundo. No quiero hablar mal, pero hay momentos en los que no hay que buscar aprender sino copiar: está todo inventado, no siempre hay que intentar una alquimia y ver si sale bien".

Después de ese juego comenzará una nueva historia para los conducidos por Ledesma, ya lejos del Mundial, que comenzará su etapa definitoria y que, después de 16 años, no los tendrá como animadores allí. Algo que, desde su voz y sus palabras, también lamenta Branca: "El rugby argentino está cada día mejor: los clubes están muy bien, las bases se agrandan. Lo que pasó en Japón no es reflejo de la realidad de nuestro deporte, pero hubiera venido bien otra actuación: después de todas las amarguras que vive este país, que le fuera bien a los Pumas hubiera sido una caricia al alma, ¿no?".