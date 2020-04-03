Ciberacoso: ¿cómo nació y funciona el triple paréntesis que incita al odio?
(((Echo))): el símbolo nazi para marcar judíxs, gays y feministas en redes
A partir de un masivo acoso virtual organizado en Twitter, en 2016, a periodistas y políticxs judíxs en Estados Unidos, salió a la luz la creación de un símbolo antisemita para marcar, agredir y construir listas negras. Una extensión de Google Crome permitía a grupos neonazis direccionar el acoso encerrando cada apellido judío con un triple paréntesis. Google Chrome, frente a tantas denuncias, debió deshabilitar la extensión para frenar el ciberacoso. Sin embargo, cuatro años después, la redactora de SOY que escribe esta nota fue marcada y agredida masivamente en Facebook con el mismo método. ¿Cómo es posible que siga funcionando? En esta nota una investigación exclusiva que demuestra que Facebook censura pezones pero hace la vista gorda de amenazas e insultos racistas, xenófobos y homofóbicos.