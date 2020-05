DOMINGO 10



MÚSICA

Quilmes Rock El clásico festival presenta una nueva edición solidaria y vía streaming. El 9 y 10 de mayo presentará conciertos que buscan acompañar a través de donaciones a familias que están transitando un momento difícil a causa de la pandemia. Entre los artistas confirmados están Barbarita Palacios, Barbi Recanati, Barco, Celeste Carballo, Dante Spinetta, El Mató a un Policía Motorizado, El Plan de la Mariposa, Emmanuel Horvilleur, Estelares, Fabiana Cantilo, Francisca y los Exploradores, Goyo Degano (Bandalos Chinos), Hilda Lizarazu, Leo Garcia, Los Caligaris, Los Pericos, Richard Coleman, Vicentico, Zoe Gotusso (foto) entre muchos otros y otras artistas. La edición podrá seguirse vía streaming en el canal de YouTube oficial del evento.

A partir de las 18, en https://www.youtube.com/user/Quilmes120Argentina

Música Contemplativa

Maia Mónaco es cantante y actriz, formada en danza contemporánea, militante feminista en los '70 y una de las fundadoras del mítico Medio Mundo Varieté en el under de los '80. Acaba de editar Raíz, un disco en el que transita la electro baguala, sonidos árabigos y mediterráneos: chill out con atajos bailables, instrospección y delicadeza mística. En el marco de la etapa de aislamiento preventivo, presenta un ciclo de música contemplativa titulado Feintun, palabra mapuche que significa "más allá de la fe". En cada encuentro, además de ofrecer algunas versiones acústicas de su nuevo disco, presentará algunos instrumentos poco convencionales de su set y la investigación vocal que viene desarrollando desde años. Los domingos de mayo.

A las 19, en https://www.instagram.com/maiamonaco/

TEATRO

Compañía de Funciones Patrióticas Presentan una nueva propuesta creada en cuarentena: Relato Situado. Memoria del Aislamiento. La puesta online tendrá como artistas invitados a Jimena Aguilar, Maia Liamgot, Hernán Ramos, Laura Romano, Felipe Rubio, Andrea Trotta, Leonardo Volpedo y Zita Espinoza. La Compañía los convocó para realizar una acción de memoria en red acerca del aislamiento. Al finalizar la función, el público podrá dialogar con los actores y las actrices. Las entradas se reservan por Alternativa Teatral y se habilitó la opción de gorra virtual para colaborar.

A las 17. Inscripción y entradas en http://www.alternativateatral.com/obra71885-relato-situado-memoria-del-aislamiento



ETCÉTERA

Bibliotecas Populares Del 4 al 20 de mayo, y por décimo quinto año consecutivo, la CONABIP convoca a las bibliotecas populares de todo el país a participar del “Programa Libro%”. Frente a la emergencia sanitaria, y al aplazamiento de la Feria Internacional del Libro de este año, el programa se implementa por primera vez a distancia. Las bibliotecas populares podrán seleccionar y adquirir material bibliográfico con un descuento del 50% sobre su valor. Este año la CONABIP desarrolló un circuito de modalidad virtual para garantizar la provisión de material de lectura mediante el cual las bibliotecas populares inscriptas podrán comprar y recibir el material.

Más información en http://editoriales.conabip.gob.ar/

LUNES 11

ARTE

Más allá del uniforme En el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el artista puertorriqueño Chemi Rosado-Seijo coordinó una serie de podcasts que reúnen el relato de los empleados del Departamento de Seguridad del museo neoyorquino en torno a las pinturas de artistas como Van Gogh, Picasso, Frida Khalo y Francis Bacon. Beyond the uniform (Más allá del uniforme) compila los audios y desgrabaciones en inglés y español de los guardias describiendo las obras de arte que custodian a diario y, por estos días sin público, en soledad. Chemi Rosado-Seijo logra con esta intervención un acercamiento más íntimo a obras de arte que por el momento se mantienen confinadas debido a la emergencia sanitaria.

Disponible en https://www.moma.org/audio/playlist/307

DANZA

Festival de Danza Emergente Del 11 al 16 de mayo se presenta una edición virtual del Festival Internacional de Danza Emergente (FIDE). Todos los proyectos presentarán video performances y habrá además transmisiones en vivo, entrevistas y conferencias, conversaciones con artistas y gestores, publicación de textos, producciones fotográficas y audiovisuales y encuentros remotos. A través de sus tres ediciones, realizadas entre 2015 y 2017, el Festival busca generar una plataforma periódica que extienda y renueve los vínculos entre artistas locales y del exterior. Esta edición contará con presentaciones de artistas de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Brasil, Colombia, Uruguay, España y Suiza.

Más información en https://fideba.com.ar/

MÚSICA

Canción de Caminantes La Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación presenta la interpretación del clásico de la compositora y escritora argentina María Elena Walsh que realizaron todos los integrantes del Coro Polifónico Nacional desde sus casas mientras cumplen con la cuarentena preventiva y obligatoria. Lo hicieron bajo la dirección de Antonio Domenighini, piano y arreglo de Popi Spatocco, edición musical de Andrés Ascenio, edición audiovisual de Mariela Bolatti y con la coordinación general de Ricardo Saltón.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9tzEK-E5nHE

LIBROS

Coronavirus: un cuento para explicar Grupo Planeta ofrece un libro digital en descarga gratuita que ofrece un acceso para que los niños y niñas entiendan el coronavirus y las medidas tomadas para controlarlo. Con un lenguaje simple y con dibujos ilustrativos de la situación, el valor añadido del libro es su rigor científico. El contenido de divulgación está pensando para escolares en edad primaria, y cuenta con el apoyo y aporte del experto en enfermedades infecciosas Graham Medley, profesor de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, así como de dos directoras escolares y un psicólogo infantil.

Disponible en https://www.planetadelibros.com.ar/pdf/Coronavirus.pdf

CINE

Balnearios Este documental ficcional y sociológico estrenado por Mariano Llinás en 2002 fue su primer largometraje. La película presenta una extravagante y risueña enciclopedia de costumbres e historias de los balnearios de la Argentina. Ciudades sumergidas, bañeros, hoteles de principios de siglo, sirenas, barquilleros, diques, balnearios municipales, animales marinos y castillos de arena se encuentran en un ensayo variado y desconcertante. La idea de ciudades dedicadas únicamente al ocio, al agua y al descanso, deshabitadas en invierno y atestadas en verano, y plagadas de ornamentos y nombres marinos, resulta, en cierta medida, fascinante. Esta y otras producciones de El Pampero Cine se encuentran liberadas para su reproducción en su canal de YouTube.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCntj2njqmD_3ysy5GisvAxw

MARTES 12

ARTE

Mapa de sueños latinoamericanos El Parque de la Memoria invita a recorrer de forma virtual la exposición de Martín Weber. A partir de una consigna simple pero de largo aliento, viajar entre 1992 y 2013 por más de 53 ciudades y pueblos a lo largo de América Latina solicitándole a distintas personas que escribieran un sueño o deseo en una pequeña pizarra y se dejaran fotografiar, el ensayo expresa como “lo personal siempre es político” y como “la presencia ⎼o la ausencia⎼ de políticas públicas abre ⎼o cierra⎼ los horizontes de posibilidad de las personas, su capacidad de soñar, de proyectar, de planear un futuro propio pero también compartido”. La exposición reúne 110 fotografías en blanco y negro que además se refieren a la historia del arte y la fotografía.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Kb1NsuYDprE

LIBROS

Libros y Casas Se trata de un programa del Ministerio de Cultura que busca acercar libros a los hogares y democratizar el acceso a la lectura. La colección contiene recopilaciones de crónicas, cuentos fantásticos y policiales, títulos para niños y niñas, libros ilustrados y mucho material que busca promover la lectura, conocer a nuestros autores y autoras, nuestra historia y nuestros derechos.

Los libros están disponibles en https://librosycasas.cultura.gob.ar/

ETCÉTERA

Los visuales El ciclo de Canal Encuentro presentó a lo largo de dos temporadas la experiencia de la creación en el arte contemporáneo argentino a partir del relato y la acción de sus protagonistas. Cada capítulo es un ensayo audiovisual que se sumerge en la cotidianidad de distintos artistas argentinos que cuentan su experiencia, su método de trabajo y sus reflexiones en torno al arte y su propia obra. Cada emisión está dedicada a un/a artista: Liliana Porter, Eduardo Stupía, Roberto Jacoby, Renata Schusseim, Nora Correas, David Lamelas, Mondongo, Mónica Millán, Mariano Sardón, María Inés Tapia Vera, Carolina Antoniadis, Fermín Eguía y Chiachio y Giannone.

Disponible en http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8827

Beca Sostener Cultura El Fondo Nacional de las Artes convoca de forma excepcional a una beca dirigida a integrantes de la comunidad artística con el objetivo de mitigar los efectos sociales y económicos que están afectando a los trabajadores de la cultura. El Fondo otorgará becas excepcionales por un monto de hasta veinte mil pesos para dar respuestas en el marco de esta situación extraordinaria y de emergencia, con la finalidad de colaborar y estar cerca de los artistas, artesanos y creadores en general. Se trata de un aporte especial destinado a individuos (no a proyectos grupales) cuyas solicitudes serán evaluadas por un comité de emergencia.

Más información en https://plataforma.fnartes.gob.ar/

CINE

Gaudí El arquitecto Antoni Gaudí (1852–1926), máximo exponente del modernismo catalán, diseñó algunos de los edificios, interiores y parques más asombrosos del mundo. El director japonés Hiroshi Teshigahara, en Antonio Gaudí, ofrece una visión sobre su obra en donde su arte se funde en una experiencia cinematográfica única y fascinante. “Menos documental que un poema visual, la película de Teshigahara lleva a los espectadores a un recorrido por la arquitectura verdaderamente espectacular de Gaudí, incluida su obra maestra, aún inacabada, la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Con un trabajo de cámara tan audaz y sensual como las curvas de las estructuras orgánicas de su sujeto, en la película Teshigahara inmortaliza a Gaudí (The Criterion Collection).

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=OF-npwovOyY

MIÉRCOLES 13

ARTE

Revelaciones La serie reflexiona e indaga sobre las obras más representativas de reconocidos artistas argentinos de varias épocas distintas: "La vuelta del Malón", de Angel Della Valle; "Padre e hijo contemplando la sombra de un día", de Roberto Aizenberg; "Episodios de la Guerra", de Cándido López; "El día de la primera comunión", de Juan Pablo Renzi; "Composición", de Tomás Maldonado; "El despertar de la críada", de Eduardo Sivorí; "Sin pan y sin trabajo", de Ernesto de la Cárcova y "Usina", de Pío Collivadino. Guión y dirección a cargo de Marcelo Lezama.

Disponible en https://compartir.cultura.gob.ar/ciclo-revelaciones/

CINE

P3nd3jo5 La película del realizador argentino Raúl Perrone liberada para ver en esta cuarentena. El film puede ser visto como una película muda musicalizada, o como un largo videoclip narrativo, o como un experimento multisensorial. La película presenta varios componentes conocidos de la obra del director de Ituzaingó. Se trata de una “cumbiópera” que describe musicalmente distintos dramas protagonizados por adolescentes, con la que el cineasta ganó varios premios internacionales, entre los que se destaca el de Mejor Director argentino del Bafici.

Disponible en https://vimeo.com/79170937 (Contraseña: P3NHD)

Enmienda XIII La decimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, sancionada en 1865 después de la Guerra de Secesión, abolió la esclavitud y la servidumbre. Pero, al mismo tiempo, legitimó el trabajo forzado como castigo penal. Muchos años después, aquel país ostenta la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y un sistema de explotación en torno a la mano de obra presidiaria. A través del testimonio de académicos, activistas y dirigentes, el documental dirigido por Ava DuVernay (Selma) y producido por Netflix expone las causas y consecuencias de un proceso de encarcelamiento masivo en el marco de un sistema penitenciario manejado por empresas privadas. Una radiografía del racismo en el siglo XXI.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=krfcq5pF8u8

Alberto Greco A mediados de la década de 1950, Alberto Greco, artista permanente e inclasificable, comienza un recorrido errante, que lo lleva de Argentina a Brasil y a Europa. Transita la pintura, el tango, la acción urbana, la poesía y llega a generar un manifiesto en el que proclama que la vitalidad del arte está en la calle. Allá por el año 2000, la artista Paula Pellejero se fascina con la obra de Greco y decide comenzar un documental. Durante más de quince años, Paula va y vuelve una y otra vez sobre los pasos de Greco: un trabajo a partir de la imaginación que emerge de las fuentes objetivas y se pierde en la fascinación, fundiendo la práctica con la vida, corriendo los límites de lo esperado, estableciendo nuevos espacios con la impermanencia de la tiza.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=c_IwR6gPtVM

JUEVES 14

TEATRO

El cartógrafo El autor español Juan Mayorga despliega un misterioso relato sobre el mapa del gueto de Varsovia. ¿Existió ese mapa? En todo caso hay que buscarlo. De 1939 a la actualidad los personajes se encuentran, caminan y se desencuentran para hacerse preguntas, para resguardar la memoria, para traficar con ella. No hay demasiadas respuestas. Del gueto sólo quedan ruinas y resplandor. Pero nadie se rinde en el mapa que va construyendo esta obra. Dirección de Laura Yusem, escenografía y vestuario de Graciela Galán, e iluminación de Jorge Pastorino. Una presentación online del Complejo Teatral de Buenos Aires en el canal de YouTube de su plataforma Cultura en Casa. Con Elena Roger, Mario Alarcón, Horacio Acosta, Gustavo Pardi, Ana Yovino y Jazmín Diz.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

CINE

Línea 137 Estrenado online en la plataforma CineAr Play, el documental de Lucía Vassallo –con guion e investigación de Marta Dillon– concentra su mirada en las mujeres y los hombres que trabajan en el Programa de atención a víctimas de violencia familiar a partir del número telefónico 137, interviniendo directamente en conflictos de violencia de género, sexual y familiar. El eje está puesto en la violencia machista y la precariedad de sus víctimas, pero la película también incorpora otro tipo de violencias intrafamiliares, con víctimas de van desde los 0 hasta los 90 años. Esta mirada dura y rigurosa a la realidad puede verse en CineAr.

Disponible en http://cine.ar/

MÚSICA

Radiohead en Buenos Aires Para los nostálgicos que quieran revivir el momento, y para quienes no pudieron formar parte del concierto, los miembros de la banda inglesa Radiohead subieron a YouTube el concierto que ofrecieron el 24 de marzo de 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires. En la que fue su primera presentación en Argentina, sin ignorar la importancia de la fecha, la banda liderada por Thom Yorke dedicó la canción “How to Dissapear Completely” a las víctimas del terrorismo de estado. Para sobrellevar la cuarentena los de Oxford están liberando contenidos de distintas épocas: la filmación de un show en Dublín durante la gira de presentación de Kid A en 2000 y un show completo en Lollapalooza Berlín 2016 cuando presentaban su último disco de estudio, A Moon Shaped Pool.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=MuqDMOr_aLk

ETCÉTERA



La Fiebre Se encuentra online “La Fiebre”, la versión latinoamericana de “Sopa de Wuhan". La obra reúne el pensamiento de intelectuales de la región con respecto a la pandemia de coronavirus, desde lo filosófico a lo económico. Se trata de una inciativa de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) una editorial del argentino Pablo Amadeo. La nueva entrega cuenta con múltiples perspectivas y autores como María Pia López, Maristella Svampa y Rafael Spregelburd entre otros. Cuenta también con un ensayista europeo invitado: Giorgio Agamben.

Disponible en https://drive.google.com/file/d/1k-YzHu9LgPajOuqz8WS5XKjfbj-EqAvM/view

María Gainza y Mariana Enriquez Cada semana desde el inicio de la cuarentena, el Museo de Arte Moderno toma como disparador una obra de un artista contemporáneo e invita a intelectuales y creadores a pensar sobre la situación actual y el futuro a través de algunos ejes. Para el núcleo “Encierro, monstruos y fantasías”, convocaron virtualmente a las escritoras Mariana Enriquez y María Gainza. Frente a los lugares comunes, las autoras desmontan en este diálogo el mito del hogar como espacio propicio para la escritura. Al contrario, a través de citas heterogéneas que van del arte plástico a la literatura y el cine se preguntan qué pasa cuando la casa se convierte en una entidad omnipresente y monstruosa.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=sxhSoGRezgY

VIERNES 15

ARTE

La coherencia del caos Un documental sobre el pensamiento y obra del artista, teórico y docente argentino Luis Felipe Noé. La película de Anahí Farfán rastrea el concepto que motiva y enlaza la prolífica obra del pintor argentino, que tiene entre sus entramados y creaciones artísticas el concepto del caos. La película sigue al artista en el trabajo en su taller ofreciendo un retrato de su técnica y pensamiento. “Luis Felipe Noé es cambio permanente, movimiento y duración. Los colores danzan y arremeten contra el arbitrio de la razón en la obra del reconocido pintor argentino que, a sus 84 años, aún habita el concepto del caos, en la práctica –repetible al infinito– de volverlo coherente mediante su arte”.

Disponible en https://vimeo.com/230166933

MÚSICA

Conciertos en el CCK El Centro Cultural Kirchner pone a disposición del público un catálogo digital que cuenta con cien conciertos realizados en sus salas a lo largo de cinco años de actividad. El material incluye a grandes nombres de la música clásica, las visitas internacionales, las leyendas del jazz, los nuevos sonidos del pop y el rock, figuras del tango y el folklore y una serie de producciones especiales. Algunos de los y las artistas que se presentaron son Ana Prada, Cecilia Todd, Barbi Recanati, Bestia Bebé, Bill Frisell, Chango Spasiuk, Marcelo Moguilevsky, Daniel Melingo, David Lebón, Egberto Gismonti, Fito Páez, Jaime Torres, Tomás Lipán y Bruno Arias, Kevin Johansen, Liliana Felipe, Palo Pandolfo, Pedro Aznar y Raúl Barboza, entre muchos otros y otras. Los registros se pueden ver en el canal del Centro Cultural Kirchner en YouTube.

Disponible en https://www.youtube.com/user/CCKirchner

DANZA

Dorky Park La compañía interdisciplinaria de danza creada por Constanza Macras en Berlín comparte algunas de sus obras a través de su canal en Vimeo. Se trata de Here/After y Berlín Elsewhere. Además, Adaya Berkovich, Emil Bordás, Thulani Mgidi y Miki Shoji, bailarines y bailarinas del grupo, brindarán clases de danza abiertas y gratuitas online a través de la plataforma Zoom para bailarines profesionales y no profesionales. Dorky Park es una compañía de danza con base en Berlín creada y dirigida por la coreógrafa argentina Constanza Macras. Al comienzo, entre 1997 y 2003, el grupo de baile se llamaba Tamagotchi Y2K. Sus obras combinan danza, música, video y humor físico.

Disponible en http://www.dorkypark.org y https://vimeo.com/dorkypark

MÚSICA

Festival en Casa El Ministerio de Cultura de la Nación presenta “Festival en Casa”, una agenda federal de recitales solidarios y gratuitos que reúne a artistas de todo el país, quienes desde sus casas compartirán de forma solidaria su música en vivo para todas las personas que por estos días continúan aisladas preventivamente debido al Covid-19. Algunos de los artistas confirmados hasta el momento son: Chango Spasiuk, Lito Vitale, Alejandro Lerner, Micaela Chauque, Seba Ibarra, Loli Molina, Maria Pien, Soy Rada, Javier Malosetti y Bruno Arias, entre otros. Se desarrollará todos los días entre las 18 a 20 a través de las redes sociales de cada artista.

Disponible en https://www.cont.ar y https://compartir.cultura.gob.ar

CINE

After Life Se estrenó la segunda y tal vez última temporada de la serie escrita y dirigida por el talentoso comediante británico Ricky Gervais. Ambientada en un pueblo de los suburbios de Londres, cuenta la historia de Tony, un cínico y mordaz periodista de noticias insólitas que llevaba una vida perfecta hasta el repentino fallecimiento de su esposa tras enfermar de cáncer. Absolutamente deprimido, pensando en suicidarse, decide llevar al límite lo que se puede o no hacer y empieza a hacer y decir todo lo que le da la gana. La serie presenta un catálogo de personajes tan disfuncionales como entrañables y aborda el duelo con el sello distintivo de Gervais: un sentido del humor corrosivo y aleccionador.

Disponible en https://www.netflix.com

SÁBADO 16

ETCÉTERA

La Feria de Libro (virtual) Debido a la pandemia del COVID-19 y la continuación de la cuarentena, la Fundación El Libro ofrece una serie de propuestas culturales y de servicio a través de las redes. La programación se extenderá hasta el 18 de mayo, día en que hubiese cerrado la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La programación, que reúne una serie de propuestas diarias en formato de video o de podcast mediante los cuales se puede disfrutar de material de archivo o bien producido para la oportunidad, comenzó el 2 de mayo con la recuperación de una entrevista a Adolfo Bioy Casares realizada hace 24 años. De este material de fonoteca habrá durante los días que dure la feria en formato virtual más entregas, entre ellas otras entrevistas a Félix Luna y a Abelardo Castillo. Estos archivos y otros postcads de gran valor son compartidos en la cuenta de la Feria del Libro

Disponible en https://soundcloud.com/user-ferialibro

Fiesta Bresh en casita Con el aislamiento preventivo, una de las fiestas más populares de la ciudad se propuso seguir perreando pero de manera virtual. El último sábado de abril lograron un insólito récord al llegar al pico de 70 mil personas conectadas en simultáneo y un acumulado de 650 mil en la cuenta de Instagram Live del evento. Las Fiestas Bresh fueron creada por un grupo de amigos y amigas en 2016 con la misión de armar un nuevo tipo salida nocturna con los valores de las nuevas generaciones, para promover un ambiente de libertad colectiva guiado por la música. La Bresh se adaptó y no deja de vibrar en cuarentena y se convirtió en un fenómeno viral. Ya tuvo cuatro ediciones digitales y debido al éxito realizaron una nueva edición el sábado 2 de mayo.

Próximas transmisiones en https://www.instagram.com/fiestabresh/

MÚSICA

Unísono El Instituto Nacional de la Música presenta un programa federal donde grupos y solistas independientes de todas las provincias presentan sus obras desde sus hogares. En los primeros 7 programas más de 50 grupos y solistas independientes pudieron difundir su música en todo el país por la Televisión Pública. Apoyaron el programa como presentadores invitados: Diego Frenkel, Bruno Arias, Hilda Lizarazu, Palo Pandolfo, Charo Boragin, Willy Quiroga, Gustavo Santaolalla y Sandra Mihanovich.

Todos los sábados a las 20.30 por la TV Pública

ARTE

Museo Frida Kahlo El museo de la mítica pintora mexicana, ubicado en el barrio de Coyoacán (Ciudad de México), abre sus puertas de manera virtual. Los visitantes podrán recorrer sus trece salas de exposición así como los jardines adyacentes al edificio principal. Se trata de uno de los museos más pequeños y a la vez más concurridos de México. “Las casa azul”, como se la conoce familiarmente, es el lugar en donde la artista mexicana nació y murió. Aunque al contraer matrimonio con Diego Rivera vivió en distintos lugares en Ciudad de México y en el extranjero, Frida siempre regresó a su vieja casa de Coyoacán.

Disponible en https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html

CINE

Feliciano Centurión Abrazo íntimo/al natural es un documental de la realizadora Mon Ross que evoca la vida y obra de Feliciano Centurión, artista visual paraguayo formado profesionalmente en Argentina que tuvo una importancia central para el grupo de artistas surgidos del Centro Cultural Ricardo Rojas en los años noventa. Su obra está marcada por el abandono del soporte tradicional de la pintura –la tela– y su reemplazo por frazadas.El diálogo entre el estampado y los diseños de estas y las imágenes que de un modo muy gráfico pintaba sobre ellas singularizó su producción.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=jLgFlefHStc