"Boca es un grande y es lindo que suene tu nombre", dijo Muslera

El arquero de la selección uruguaya de fútbol, Fernando Muslera, se mostró contento por el supuesto interés de Boca Juniors, aunque dijo que "no hubo contactos" y advirtió que su llegada "puede ser difícil" porque aún tiene contrato con Galatasaray de Turquía.



"Boca es un grande y siempre es lindo que suene tu nombre en un equipo tan importante, pero no depende sólo de mí; he tenido distintas ofertas, pero siempre las han rechazado porque tengo contrato", dijo el ex arquero de Montevideo Wanderers, Nacional de Uruguay y Lazio de Italia al canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol.



Muslera advirtió que "no hubo contactos" con él ni con su representante, el ex delantero Daniel Fonseca. No obstante recordó que su ídolo fue el colombiano Oscar Córdoba, "porque lo veía cuando jugaba en Boca".

Por otra parte, Alberto Márcico, ídolo xeneize, destacó que una de las principales razones del reciente título de campeón de la Superliga fue haber "recuperado el ADN histórico del club que se había perdido con el macrismo", al tiempo que ponderó el nivel superlativo de Carlos Tevez.



"Boca es un club abierto al barrio, a la gente, es pueblo. Durante la última época estaba alejado de su esencia. Pero la llegada de Riquelme fue decisiva porque se recuperó la identidad, además lo trajo como DT a Miguel Russo, y se volvió al estilo histórico; así logró un campeonato que parecía servido para River, porque nadie esperaba que el equipo ganara siete partidos seguidos", aseguró Márcico

El ex jugador, quien brilló en Boca entre 1992 y 1995, fue muy crítico con la gestión del ex presidente Daniel Angelici, quien perdió las elecciones en diciembre del año pasado ante la fórmula liderada por Jorge Amor Ameal, secundado por Mario Pergolini y apuntalado por el máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme (como vicepresidente segundo), tan decisivo en las urnas como lo era en la cancha en su época de futbolista.



"Nací y me crié en Barracas, conozco bien lo que significa ser de Boca y por eso digo que era muy necesario un cambio. Y Russo hizo cambios significativos en la formación, incluyó a los tres colombianos que no eran tenidos en cuenta por el anterior DT y un refuerzo que se adaptó rápido como Pol Fernández. Pero lo más importante fue que Tevez recuperó la alegria de jugar a la pelota y lo hizo en el nivel que tenía en Europa", elogió el ex futbolista que además vistió las camisetas de Ferro, Toulouse de Francia y Gimnasia La Plata.



Márcico, clave en el título de Boca del Apertura 1992 que cortó una sequía de 11 años sin ganar un torneo local, se refirió también al posible regreso de Cristian Pavón, quien está cedido a préstamo en Los Angeles Galaxy, pero el club de la MLS no podría pagar su opción de compra valuada en 20 millones de dólares.



"Pavón no tendría lugar en este equipo, juega en una posición similar a la de Villa, pero el colombiano es más explosivo. Creo que a Pavón lo perjudicó la dirigencia anterior cuando le puso una cláusula de rescisión ridícula de 50 millones de dólares, eso le hizo mal, no era algo lógico y al final lo terminó pagando caro", concluyó Márcico, quien el miércoles cumplirá 60 años.