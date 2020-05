Por primera vez se aprobaron leyes a distancia en el Senado

El Senado sancionó esta tarde por unanimidad tres leyes para eximir del impuesto a las Ganancias a los adicionales que perciben trabajadores de la salud y la seguridad. Además estableció un protocolo de protección para el personal sanitario y reguló el vínculo del Estado con la Cruz Roja.



En una sola votación, las tres normas fueron aprobadas en 71 votos a favor y se convirtieron en las primeras leyes en ser sancionadas en una sesión remota en la historia del Congreso Nacional, en el marco de la pandemia de la Covid-19.

Con la modalidad remota, la Cámara alta aprobó el proyecto que establece la exención impositiva para trabajadores de la salud y la seguridad, junto con la llamada "Ley Silvio" sobre medidas de protección para el personal sanitario y la actualización del vínculo entre la Cruz Roja y el Estado.

Fue la primera vez que el Senado sancionó leyes en una sesión "virtual", aunque la que se refiere a la exención transitoria de Ganancias generó alguna polémica entre el Frente de Todos, impulsor de la medida, y Juntos por el Cambio, que advirtió que "se beneficia a los que más ganan".

En el tramo inicial del debate, el oficialista Carlos Caserio destacó que el proyecto "es un esfuerzo que hace el Estado para los que trabajan más por la pandemia y sus consecuencias" y puso de relieve que "los beneficiarios son trabajadores la salud, fuerzas armadas y de seguridad, migratorios, bomberos y recolectores de residuos".

A su turno, el opositor Martín Lousteau anticipó que Juntos por el Cambio votaría a favor del proyecto pero advirtió que para que un trabajador se vea beneficiado por la medida "hay que tener un sueldo que sea mayor al mínimo no imponible".

"Con el proyecto tal como está le vamos a estar devolviendo más pesos a los que más ganan. Es poco solidario y muy economicista", agregó Lousteau, al tiempo que señaló que "en el sistema nacional de salud, el 37% de los trabajadores van a estar excluidos, en las fuerzas de seguridad, el 45%" e indicó que las mujeres se verán "perjudicadas" porque "ganan 29% menos que los hombres".

Ese comentario generó la reacción de la oficialista Nancy González, quien tras definirse como "defensora de las mujeres" calificó como "tamaña mentira" lo dicho por Lousteau, mientras que su compañero de bloque Mario Pais consideró que "es injusto decir que se excluye a los que menos ganan".

"No estamos enriqueciendo a nadie ni estamos excluyendo a nadie. Si como consecuencia de un mayor trabajo en el marco de la pandemia eso le causa al trabajador un mayor ingreso, ese ingreso no será captado por la voracidad fiscal del Estado", subrayó el chubutense.

El contrapunto continuó con el pampeano Daniel Lovera, también del Frente de Todos, quien aludió a la gestión de Juntos por el Cambio y expresó: "Me sorprende escuchar cosas como que no estamos de acuerdo con el diseño o palabras como incomprensibles. La verdad es que incomprensible sería no contar con un Ministerio de Salud o un Ministerio de Trabajo".

La cordobesa Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, le reprochó al oficialismo que "no permitió corregir el proyecto para que el beneficio alcance también a los que menos ganan" y remató: "Ustedes tienen que aprender a escuchar, a tratar las leyes de manera colegiada".

A pesar de las diferencias, la norma que eximirá del impuesto a los adicionales que hagan los trabajadores esenciales -de manera retroactiva al 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre- la norma resultó aprobada, como las otras dos, por el pleno de la Cámara.