Chilavert: "Messi es el mejor de la historia del fútbol mundial"

El ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert consideró que "Lionel Messi es el mejor de la historia del fútbol mundial". "Hay que valorarlo, porque cuando se retire va a ser muy triste", expresó Chilavert en declaraciones a la FM 94, y aseguró que le "encanta" que Diego Maradona siga ligado al fútbol.

Precisamente sobre el actual técnico de Gimnasia La Plata, con quien está enfrentado hace años, Chilavert subrayó: "Me encanta que Diego siga ligado al fútbol. Mi preocupación pasa por la gente que lo rodea. Quiero que se divierta y lo pase bien, pero sé que hay gente que lo explota comercialmente y no lo protege".



El paraguayo también consideró a Marcelo Gallardo, técnico de River, como "el mejor" entrenador de la actualidad. "Gallardo demostró su categoría con todos los éxitos que tuvo. Tiene mucha capacidad y grandes virtudes. No es fácil dirigir en River. Hoy en día es el mejor, sin lugar a dudas", sostuvo.



Asimismo elogió la labor de Lionel Scaloni al frente de Argentina: "Maneja muy bien a la Selección. Cuenta con el apoyo de los jugadores más experimentados y, si bien es joven, está haciendo un buen trabajo".

El ex arquero de 54 años criticó una vez más a la Conmebol y a su presidente, el también paraguayo Alejandro Domínguez. "Los que manejan el fútbol en Sudamérica son incompetentes y están matando nuestro deporte. Domínguez manifestó que iba a pedir ayuda económica a la FIFA por 60 millones de dólares y le terminaron dando más. Si sumamos la cantidad de dinero que se le dio a cada Federación y a cada club, nos estaría faltando plata. Y Claudio Tapia y Marcelo Tinelli apoyaron a Domínguez", disparó.



"Quiero que el dinero vaya a los clubes para que los profesionales en actividad tengan buenos contratos y condiciones de trabajo adecuadas. Siempre pienso en los derechos de los futbolistas, porque son los mentores del juego y hay que protegerlos. Sin ellos no hay fútbol. Lamentablemente es difícil que haya público en los partidos", continuó Chilavert.



Por último, con respecto a la vuelta del fútbol en Alemania, el campeón del mundo con Vélez Sarsfield en 1994 opinó: "El regreso me pareció correcto, pero no entiendo el protocolo que están implementando. Si los resultados dieron negativo y los jugadores tienen permitido jugar, ¿por qué no pueden celebrar el gol?".