Un médico contra la cuarentena

Como si fuera poco el golpe que significó para el ánimo de los cordobeses el nuevo foco de contagio masivo en el Mercado Norte, a pocas cuadras del centro histórico de la ciudad, lo cual motivó la marcha atrás a la fase 3 de la cuarentena; un médico se grabó y viralizó un video haciendo campaña en contra de la cuarentena. El profesional de unos 40 años se llama Juan Avakian y es que el jefe de guardia del Sanatorio Allende del Cerro de Las Rosas. “Es una locura seguir teniendo a la gente encerrada. Ya basta de decir que esto es para cuidar nuestra salud. La salud también implica la economía y la salud mental” se quejó el profesional que saludó con un “Hola a todos”, sin decir su nombre, ni su cargo, ni dar la cara. Recalcó que no quiere la prolongación de la cuarentena ni su vuelta atrás; pero por si acaso se hizo grabar con barbijo puesto, lentes protectores y en el ambiente ascéptico de un consultorio.

Avakian dijo que “no entiende” lo que se quiere hacer: “Esta medida de volver todo para atrás me parece una locura. Era obvio que a medida que la gente vaya saliendo iba a haber más casos. Y debe ser así para que tengamos el pico y luego disminuya”, diagnosticó en detrimento de lo dispuesto por el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COE), y el presidente de la Nación. En medio de su diatriba desafió: “Si los políticos no quieren asumir el costo de tener nuevos casos, que asuman el costo de la cantidad de fallecimientos por el empeoramiento de otras patologías y el daño psicológico que están creando a toda la población por esta cuarentena tan estricta”. Y reprochó como un adolescente al que no lo dejan salir: “¿Hasta cuándo van a tener a toda la gente encerrada? ¿Hasta que salga una vacuna? ¿Hasta cuándo? Ya basta para decir que esto es para cuidar nuestra salud”.

Sus empleadores del Sanatorio Allende evaluaron despedirlo, pero hasta ahora sólo salieron a despegarse con un comunicado de fórmula en el que dice aquello de que las opiniones vertidas por el profesional no son las de la institución. En tanto, otros médicos e infectólogos le contestaron. Uno de los más escuchados fue Oscar Atienza, un reconocido infectólogo y docente universitario, que le recordó que “la cuarentena no se instaló para los casos importados (de la covid-19); sino para intentar frenar la propagación del virus cuando llegara la circulación comunitaria". Atienza le enumeró que esa medida ha sido exitosa y que "hay 18 provincias que lo frenaron”. También en un video, el infectólogo le enrostró que “cuando usted plantea que hay que liberar todo para que el pico definitivamente llegue, es como el modelo yanqui, el brasilero, el de Inglaterra, España y de Italia que hoy están contando los muertos y los entierran en fosas comunes”.

Mientras, por las redes sociales Avakian recibió repudio y también pedidos de que se le inicie proceso judicial por sus dichos. Uno de ellos fue el abogado y sobreviviente de la última dictadura Alvaro Ruiz Moreno, quien se preguntó por qué si “el médico Juan Avakian, Jefe de Guardia del Sanatorio Allende del Cerro incita a cometer delito, ningún fiscal (aún) actuó de oficio”. Una pregunta-reclamo que muchos compartieron por el grado de responsabilidad que el profesional tiene al referirse sobre la cuarentena en el contexto de una pandemia a nivel mundial.

Médicos en pugna



En diálogo con Página/12, el doctor Carlos Presman, titular de la cátedra de Medicina 1 del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo que “lo que expresa Avakian es lo que muchos médicos en su entorno privado dicen. Pasa que hay una caída real en la demanda de las guardias de un 70 por ciento. La gente tiene miedo de acercarse a los hospitales. En cierta forma comprendo su reacción. Pero no suscribo a lo que opina, porque en el marco de una pandemia los médicos tenemos la responsabilidad fundamental de respetar los protocolos y las normativas que emanan el COE y del Ministerio de Salud de la Nación. Y, creo yo, lo más grave es que sus declaraciones no las respetan. Y eso tiene una responsabilidad y una trascendencia sanitaria muy peligrosa. Vos no podés estar como jefe de guardia, y decir 'salgamos de la cuarentena'. Eso lo hace Bolsonaro. No un médico. Es como si yo dijera que las vacunas no sirven. A mi juicio –-siguió Presman--, eso es lo más grave. Con la investidura de médico, con el guardapolvo de médico, no se puede decir lo que él dijo en ese video”.