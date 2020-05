El primero que se va

El ajuste económico en Central llegará con la no renovación de contratos el mes que viene de jugadores que están a préstamo, y el primero en irse será Sebastián Ribas. Su pase pertenece a Lanús y los canayas no harán oferta de extensión de vínculo. Claudio Riaño, en cambio, todavía tiene chances de renovar con los auriazules.

La necesidad de reducir el gasto en fútbol profesional anticipa en Central un plantel con más juveniles y menos lugar para aquellos futbolistas que no pertenecen a la institución. De los que están a préstamo sólo Riaño tiene chances de renovar. Porque el ex Boca tiene el pase en su poder y aún no se sabe si seguirá en el club Marco Ruben, el delantero titular para Diego Cocca.

Pero el primero en irse es Ribas. Los canayas pagaron en dólares su préstamo con Lanús y no habrá negociación alguna por su posible renovación. La tesorería no tiene fondos para invertir en su permanencia y el jugador ya busca club, dado que en el granate tampoco será tenido en cuenta, al menos como primera opción.

La dirigencia, junto al cuerpo técnico que lidera Diego Cocca, hace lista de nombres de futbolistas que no permanecerán en la institución ante las expectativas de lograr autorización para volver a entrenar el mes que viene. Cocca quiere regresar a Arroyo Seco el lunes 1º de junio, aunque depende de permisos que debe entregar el gobierno provincial debido a la extensión que tendrá la cuarentena en el país, al menos por dos semanas más.