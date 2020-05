Messi y su fútbol ya tienen fecha de regreso

Lionel Messi volverá a jugar al fútbol después del receso por la pandemia. Será desde la segunda semana de junio, según anunció este sábado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en cuanto al regreso de LaLiga en ese país.



"Quiero informarles que con el aval del Consejo Superior de Deportes, el gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, se ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional (LFP)", comunicó Sánchez en una rueda de prensa que ofreció desde el Palacio de la Moncloa, en Madrid.



"Por supuesto la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad para todos los participantes en la competición. Tanto la autoridad sanitaria como la Liga Profesional están en ese diálogo para aprobar un protocolo de seguridad para jugadores y jugadoras", abundó Sánchez.



Se trata de la noticia futbolística de mayor impacto en medio de la emergencia sanitaria mundial, ya que implica el regreso del mejor jugador del mundo y de la segunda gran competición europea después de la vuelta de la Bundesliga, el pasado sábado.



Messi, titular del Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA, no juega desde el pasado 7 de marzo cuando Barcelona, líder del torneo español con 58 unidades, se impuso 1-0 como local sobre Real Sociedad por la fecha 27, con un tanto de penal convertido precisamente por el astro rosarino. Tres días después, luego del triunfo 2-1 de la Real Sociedad sobre Eibar en un partido pendiente de la jornada 24 jugado a puertas cerradas, la Liga de España quedó suspendida.

El capitán del seleccionado argentino pasó la cuarentena en su casa de Casteldefels y retornó a los entrenamientos individuales junto al resto de los futbolistas de la competencia recién el 6 de mayo pasado.



Barcelona afrontará los once partidos que le restan a la temporada 2019/20 con el objetivo de atrapar la Liga N° 27 de su historia, aunque acechado por su escolta Real Madrid, con dos puntos menos.



En el plano individual, Messi buscará alzarse con el premio al "Pichichi" que de momento se adjudica por comandar la tabla de máximos anotadores, con 19 conquistas y cinco de ventaja sobre el francés Karim Benzema, del Real Madrid.

En relación con la Champions League, el entrenador Quique Setién aseguró que pueden ganarla junto a Messi: "Los dos estamos convencidos de que queremos ganar la Champions y de que seguro que podemos ganarla. Hay que mejorar muchas cosas, pero no hay duda de que el equipo está preparado para ganarla".

Barcelona retomará el torneo con su visita a Mallorca (en zona de descenso) y en lo sucesivo se medirá con Leganés (L), Sevilla (V), Athletic Bilbao (L), Celta de Vigo (V), Atlético Madrid (L), Villarreal (V), Espanyol (L), Valladolid (V), Osasuna (L) y Alavés (V).



La fecha de reanudación, que deberá ser precisada por LaLiga en las próximas horas, también contempla los siguientes partidos: Athletic Bilbao-Atlético Madrid; Celta de Vigo-Villarreal; Espanyol-Alavés; Granada-Getafe; Leganés-Valladolid; Real Madrid-Eibar; Real Sociedad-Osasuna, más los clásicos entre Sevilla-Betis y Valencia-Levante.



"Estamos muy contentos por la decisión, es fruto del gran trabajo de clubes, jugadores, técnicos... Consejo Superior de Deportes y agentes implicados. Pero es muy importante seguir las normas sanitarias y que la evolución de la pandemia nos respete, no podemos bajar la guardia. #VolverEsGanar", celebró el presidente de LaLiga, Javier Tebas, con un mensaje en Twitter tras el anuncio del primer mandatario español.



Los clubes de Primera y Segunda División de España llevan ya dos semanas de trabajo en sus instalaciones bajo estrictas medidas sanitarias, al principio con entrenamientos en solitario y después con tareas en un grupo de un máximo de diez jugadores. La intención es que el lunes próximo comiencen a ejercitarse los planteles completos.



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) solicitó la aplicación de un plan de riesgos laborales y reclamó un tiempo mínimo de readaptación y preparación física colectiva para minimizar el riesgo de lesiones, que debería ser de entre 15 a 20 días aproximadamente.



El campeonato español se reanudará sin público, posiblemente el viernes 12 de junio, y se prevé que haya partidos todos los días de la semana, incluso los lunes, un asunto que plantea una disputa entre LaLiga y la Federación Española (RFEF).