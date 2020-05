Coronavirus: Waters llegó antes que el agua a la Villa 31

En un mensaje a la familia de Ramona Medina y a los habitantes del barrio Padre Mugica (ex Villa 31), Roger Waters condenó “la extraordinaria e imperdonable desigualdad que existe en nuestras sociedades, especialmente cuando hablamos de algo tan fundamental y simple como el agua”. Como una triste metáfora de la realidad de los barrios populares de Argentina, la solidaridad de Waters llegó más rápido que el agua. En la Ciudad de Buenos Aires hay 5.677 casos positivos de coronavirus, la mayoría en los barrios más pobres de la zona sur. Hubo 180 muertes y fueron dadas de alta 1.426 personas.

La situación se agrava cada día en las villas de Retiro y de Flores, donde se concentra el 53 por ciento de los contagios de coronavirus de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos actualizados hasta este sábado sitúan a Retiro, donde está el barrio Mugica, como el más afectado, con el 34 por ciento de los casos, seguido por Flores, donde está la villa 1.11.14, con el 19 por ciento. Se produjeron dos nuevas muertes, que elevaron a 19 el total de fallecidos en los barrios vulnerables. En ese marco llegó desde Nueva York un video enviado a los vecinos del barrio Mugica, a través de La Garganta Poderosa, por el ex líder de Pink Foyd. Agradeció el envío de una carta en la cual le informaron sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de Ramona Medina. Además de manifestar su pena y expresar sus condolencias a la familia, Waters señaló que Ramona “tenía toda la razón” porque “es completamente inequitativo que alguien no tenga acceso al agua en un país en vías de desarrollo”. Consideró que la causa de estos hechos repudiables tiene que ver con que “todo tiene un precio y lo que lo motiva es la ganancia en Argentina o definitivamente (también) en Estados Unidos, donde vivo yo”.

Hasta consideró posible que “intentaran vendernos nuestra propia agua de lluvia y si no pudiéramos pagarla, viviríamos sin ella”. Por eso “Ramona tenía tanta razón en reclamar y me da mucha pena que sus palabras no hayan sido escuchadas”.

Haciéndose eco de las mismas palabras que sostienen los vecinos del barrio, Waters sentenció: “La recordaremos y continuaremos con su lucha”. En este punto, señaló que hoy todo el mundo habla de la covid-19 “y sobre cómo esperamos que vuelva todo a la normalidad”. Opinó que la verdadera opción tiene que ser “volver a algo mucho, mucho mejor esa ‘normalidad’” vigente “antes de este virus, porque lo que este virus nos ha mostrado es lo asqueroa que es la ‘normalidad’”.

Sostuvo que la pandemia “nos ha mostrado más drásticamente de lo que cualquier otra cosa lo hubiera podido hacer, la extraordinaria e imperdonable desigualdades que existen en nuestras sociedades especialente cuando hablamos de algo tan fundamental y simple como el agua”. Luego reiteró sus condolencias a la familia de Ramona, expresó su “cariño” a “todos en la Villa 31” y dijo que espera “estar pronto de nuevo en la Argentina y me encantaría visitarlos”. Como cierre cantó una emblemática canción del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet: “El derecho de vivir en paz”.

Una paz difícil de alcanzar en los barrios populares de la ciudad más rica del país, que hoy tiene a la zona de Retiro con un índice de 2.139,89 casos por cada 100 mil habitantes, el 34 por ciento del total de contagios en la Capital Federal, principalmente en el barrio Padre Mugica.

En segundo lugar del ranking negativo está el barrio de Flores, con el 19 por ciento, con 480,59 casos cada 100 mil habitantes, cifra que engrosan los casos registrados entre personas mayores alojadas en geriátricos de la zona. En el informe oficial se sostiene que el aumento de casos a partir del 5 de mayo se vincula con “la búsqueda activa de enfermos” en los barrios Padre Mugica, Padre Rodolfo Ricciardelli (ex villa 1.11.14) del Bajo Flores y el barrio 21-24 de Barracas.

Otro de los barrios con más afectados es el de Balvanera, con 164 personas infectadas y una tasa de 117,86 cada 100 mil habitantes, que representa el cuatro por ciento de los casos registrados en la Ciudad de Buenos Aires. El total de infectados es mucho más bajo en el norte de la ciudad, con 162 casos en Palermo y 158 en Recoleta. Mientras tanto, Barracas tiene 131 infectados, Belgrano 111 personas infectadas, Caballito 103 pacientes, Villa Lugano tiene 93 casos. Finalmente, se informó que Nueva Pompeya tiene 48 casos, Parque Avellaneda 54 casos y Monserrat 39 casos.

El reporte indicó que del total de casos confirmados de Covid-19 en la Ciudad, se internaron 2.119 personas en instituciones hospitalarias (48,9%), 21,6% no lo hizo y 29,4% no presenta datos de internación constatado en el sistema de vigilancia.