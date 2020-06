DOMINGO 31

CINE

Alejandro del Prado, el eslabón perdido El documental de Mariano del Mazo y Marcelo Schapces es el rescate de un artista absolutamente singular. Y en ese mismo rescate, el retrato impresionista de un personaje atenazado por una bohemia indómita. El protagonista de esta historia pudo haber sido un cantautor de alcances continentales, pero se limitó a tatuar parasiempre la Argentina del retorno de la democracia con canciones como “Los locos de Buenos Aires” o “Aquella murguita de Villa Real”. Con una trama que integra el tango y el rock, la murga y la poesía, el folklore y el fútbol, la película rescata la legendaria figura de Alejandro del Prado.

A las 12, por Cine.ar TV

o en https://vimeo.com/321988159 (Contraseña: ADP20191)

Miragem Paulo ha sido privado de ver a su hijo Mateus de 7 años por no pagarle la pensión a su ex mujer. Para conseguir dinero rápido comienza a trabajar como taxista. Con el paso de los días irá relacionándose fugazmente con sus pasajeros, pero una de ellas, Karina, viajará para quedarse. Su vida se verá afectada tanto por la crisis social que atraviesa el país como por los cambios de su vida cotidiana. La película tuvo su estreno mundial en octubre de 2019 durante el BFI London Film Festival. El nuevo largo de Eryk Rocha (Cinema novo), una coproducción de Argentina (Diego Dubcovsky) y Brasil (Eryk Rocha, Walter Salles) que protagoniza Fabricio Boliveira, distinguido como Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro.

Disponible en https://play.cine.ar/

MÚSICA

Banda Sinfónica de la Ciudad El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Música celebra el 110 aniversario de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Para conmemorarlo presentan en formato digital el libro “Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires / 110 años” y un video especial que recorre imágenes de distintas épocas de la historia de la Banda, sobre un concierto grabado en vivo de “Libertango” de Astor Piazzolla, dirigido por Gustavo Fontana.

Disponible en

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/musica/noticias/la-banda-sinfonica-de-la-ciudad-celebra-110-anos-y-lo-festeja-lo-grande

Música contemplativa Maia Mónaco es cantante y actriz, formada en danza contemporánea, militante feminista en los '70 y una de las fundadoras del mítico Medio Mundo Varieté en el under de los '80. Acaba de editar Raíz, un disco en el que transita la electro baguala, sonidos árabigos y mediterráneos: chill out con atajos bailables, instrospección y delicadeza mística. En el marco de la etapa de aislamiento preventivo, presenta un ciclo de música contemplativa titulado Feintun, palabra mapuche que significa "más allá de la fe". En cada encuentro, además de ofrecer algunas versiones acústicas de su nuevo disco, presentará algunos instrumentos poco convencionales de su set y la investigación vocal que viene desarrollando desde años. Los domingos de mayo.

A las 19, en https://www.instagram.com/maiamonaco/

LUNES 1°

MÚSICA

Celebration Day Led Zeppelin subió al escenario del O2 Arena de Londres el 10 de diciembre de 2007 en el que fue el primer show de la banda en 27 años. Los miembros fundadores John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant contaron con la participación de Jason Bonham, hijo del desaparecido baterista de Led Zeppelin John Bonham. El concierto incluyó interpretaciones de sus canciones más legendarias, como “Whole Lotta Love”, “Rock And Roll”, “Kashmir”, “Black Dog” y “Stairway To Heaven". El histórico show estará ahora disponible sólo por tres días en el canal oficial de la banda en YouTube. La publicación comienza el 30 sábado de mayo a las 16 hs.

Diponible en

https://www.youtube.com/channel/UCaKZA66vM_TUpetUNohmR0A

ETCÉTERA

Haroldo Conti A 95 años del nacimiento del escritor, se presenta “Como vida que vivo… Lecturas Contianas”, una serie audiovisual de cinco capítulos con lecturas en la voz de grandes artistas que han pasado por las salas del CC de la Memoria Haroldo Conti en los últimos años. El ciclo es un homenaje y una oportunidad para conocer la obra del escritor que da nombre al espacio. Convocados especialmente para el homenaje, actores y actrices interpretan fragmentos de la novela Sudeste (Leonardo Sbaraglia), los cuentos Como un león (Gemma Rizo), Los caminos (Alejandra Fletchner) y A la diestra (Chacovachi); y la crónica Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la Isla Paulino (Lorena Vega).

Los lunes a las 20, en https://www.youtube.com/channel/UC4_r6Smco6vAekyN6LD7HAQ

ARTE

Premio Fundación Andreani La séptima edición del Premio Fundación Andreani 2020 extiende su convocatoria hasta el 15 de junio. La nueva edición del Premio dará prioridad a aquellos proyectos que reflexionen, registren o crucen los campos de las nuevas tecnologías y la ciencia. La convocatoria está dirigida a todos los artistas argentinos. Se otorgarán tres premios adquisición de 700, 500 y 300 mil pesos. El jurado estará integrado por Ana María Battistozzi, Laura Buccellato, Mariano Sardón, Federico Baeza y Javier Villa.





Bases e inscripción en http://fundacionandreani.org.ar

Convocatoria para Artistas Gráficos Ciudad Cultural Konex y el aperitivo Cynar lanzan una convocatoria bajo la consigna “permanecer unidos aunque tengamos que estar separados”. La propuesta estará abierta desde el 17 de mayo hasta el 7 de junio. La selección de proyectos estará a cargo de un comité que nuclea a referentes de varias disciplinas: Power Paola, artista plástica, historietista e ilustradora; La Cope, ilustradora y humorista gráfica; La Coneja China, empresaria de la moda y DJ; Elian Chali, artista visual; y Juan Ingaramo, cantautor, productor y multiinstrumentista. Al finalizar, se entregarán estímulos de $20.000 a cincuenta propuestas seleccionadas.

Más información en https://cckonex.org/convocatoriacynar/

MARTES 2

ETCÉTERA

Diarios Durante el aislamiento preventivo el Centro Cultural Kirchner presentó un registro textual de los tiempos que corren a través de la mirada de cinco escritores que comparten miradas y reflexiones acerca del presente. La primera entrega de estos diarios corresponde al período marzo-abril y en ella escribieron Martín Kohan, Mariana Enriquez, Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada y Pedro Saborido. La segunda entrega abarca el período mayo-junio e incluye textos de Ariana Harwicz, Dani Umpi, Dolores Reyes, Juan Diego Incardona y Romina Paula. Los “Diarios” o “Narrativas desde el aislamiento” del CCK son editados por Liliana Viola.

Disponible en http://www.cck.gob.ar/

El último baile La serie documental está centrada en la temporada 1997/98 de los Chicago Bulls de la NBA. The Last Dance, producida por ESPN y dirigida por Jason Hehir, relata los acontecimientos durante la que sería la última temporada de Michael Jordan con la camiseta de los Bulls. La serie retrata los acontecimientos en torno Jordan durante esa temporada (volvía a jugar después de 21 meses de inactividad y tras el asesinato de su padre) y rescata también los inicios de Jordan en el instituto y universidad hasta su llegada a los Bulls. El título de la serie hace referencia al nombre que le dio el entrenador de equipo, Phil Jackson, a la que fue su última temporada conduciendo a Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.

Disponible en https://www.netflix.com/

TEATRO

Sueños de agua y desembarco La obra musical aborda la temática de la inmigración, el destierro y la construcción de la identidad a partir de la memoria de las colectividades que desembarcaron en América. Virginia Innocenti ideó este espectáculo para ser presentado en el Parque de la Memoria tomando como punto de partida la historia de su bisabuela que por 1900 cruzó el Atlántico por amor. Bajo la dirección musical de Diego Vila, Virginia recorre un repertorio de tangos, zambas, óperas y canciones populares que, intercaladas con anécdotas, documentos, valijas y pasaportes, se convierte en un canto a la memoria de quienes tuvieron una historia común de desarraigo.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/en-la-sangre-suenos-de-agua-y-desembarco-de-virginia-innocenti/

ARTE

arteBA podcasts En colaboración con el gin Bombay Sapphire, la feria de arte local arteBA presenta una serie de podcast en las que ambas se asocian con el objetivo de acercar al público reflexiones sobre problemáticas actuales y su vinculación con el arte contemporáneo. La primera serie gira en torno al arte y el activismo y consta de cuatro episodios conducidos por Esteban Feune de Colombi. En ellos, el entrevistador dialoga con el artista Tomás Saraceno, los arquitectos del estudio a77 (Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi), el diseñador Martín Churba y las integrantes de Cromoactivismo (Marina de Caro, Mariela Scafati, Daiana Rose, Guillermina Mongan y Victoria Musotto). Los cuatro episodios pueden escucharse en las plataformas de Spotify y Soundcloud de arteBA.

Disponible en https://soundcloud.com/arteba/sets/arteba-podcasts-en

MIÉRCOLES 3

TEATRO

Krapp 20 años Con motivo de su aniversario, el Grupo Krapp abre su archivo audiovisual con sus obras más emblemáticas. Conformado por un grupo de artistas que trabajan permanentemente en la búsqueda de nuevas formas de expresión, investigando sobre la problemática de la representación y los límites del lenguaje, Krapp es uno de los grupos más relevantes de la danza contemporánea local. Está integrado por Luciana Acuña, Gabriel Almendros, Luis Biasotto, Edgardo Casto y Fernando Tur. Los miércoles de junio y julio a las 20hs se subirá una nueva obra del grupo. Las proyecciones tendrán una repetición los domingos a las 17h. Antes de cada función, Krapp ofrecerá un pequeño streaming sobre temas inesperados.

Más información y entradas en http://sitiosimple.com/la-lob-2/#!/-home-news/

MÚSICA

FemiGangsta ConectaSkyy, el ciclo de conciertos auspiciado por la etiqueta de vodka, es una iniciativa que busca apoyar, conectar y visibilizar a las mujeres y géneros disidentes en el mundo de la música, el arte y la coctelería. En las entregas virtuales anteriores se presentaron Juana Molina, Feli Colina, Sol Pereyra e Ibiza Pareo. Hoy será el turno de FemiGangsta, un proyecto musical liderado por Agnes Simon, artista que escribe e interpreta canciones inspiradas en el R&B , Jazz y Hip Hop. Actualmente se encuentra presentando "MATAR", su cuarto y reciente single, y en paralelo trabajando en su primer disco que verá la luz en este 2020.

A las 22, en https://www.conectaskyy.com

Pedro Aznar El ciclo “Huella Argentina: presente de nuestra música popular” ofrece una panorámica con grandes figuras de todos los ritmos que se presentaron en el CCK desde 2015: desde los pioneros hasta los nuevos talentos. En un recital unipersonal de febrero de 2017, Pedro Aznar alternó entre sus distintas facetas. Tocó el bajo y la guitarra, y como compositor y letrista interpretó sus temas “Muñequito de papel” y “Quebrado”. Y también mostró su ductilidad musical en un recorrido que abarcó desde el rock, con versiones preciosas de “El rey lloró”, de Litto Nebbia y de “Strawberry Fields Forever”, de Lennon-McCartney, hasta el folklore, con temas del Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui y Violeta Parra en el centenario de su nacimiento.

Disponible en http://www.cck.gob.ar/eventos/pedro-aznar_3810

ETCÉTERA

El sonido de Los Nuñez El documental retrata la creación del disco ganador de los Premios Gardel en la Terna Chámame. El sonido de los Hermanos Núñez – 3 Fronteras, dirigido por Elián Guerin y producido por Alejandro Gutiérrez, es una invitación a conocer la búsqueda musical de 25 años de los hermanos “Pico” y “Chavo”, camino que quedó plasmado en su disco 3Fronteras, donde los artistas recorren la música del litoral a través de los ritmos, melodías y texturas de la región.

Disponible en https://vimeo.com/360939624

Epistolar Se trata de un podcast que rescata cartas de célebres artistas. “Epistolar” apuesta por rescatar “el valor de la palabra, del contar pausado y del pensamiento”. Una idea de Diego Jemio y Tomás Sprei con música de Leandro Lombardo y José Ferrufino. Groucho Marx, Spinetta, Lispector y Patti Smith son algunas de los artistas que forman parte del ciclo que rescata viejas correspondencias.

Disponible en https://open.spotify.com/show/6qImtoCIDIlURpuR0Tib4N

JUEVES 4

CINE

Goethe on demand El Goethe-Institut presenta en cooperación con Filmgalerie 451 “Goethe on demand”, una selección de películas alemanas que incluye títulos de Angela Schanelec, Heinz Emigholz y Christoph Schlingensief, presentados durante los últimos años en diversos ciclos por el Goethe-Institut Buenos Aires. El programa reúne en total diez films alemanes con subtítulos en español que pueden verse online y de forma gratuita hasta el 30 de junio desde la web del Goethe-Institut Buenos Aires. A la par de esta selección, se ofrecen otros 12 títulos con subtítulos en inglés y/o francés.

Más información en https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/ser/god.html

La fiesta silenciosa Luego de su presentación en el 34° Festival de Cine de Mar del Plata se estrena de forma online a través de la plataforma Cine.Ar La fiesta silenciosa del director Diego Fried. Protagonizada por Jazmín Stuart, Gerardo Romano, Esteban Bigliardi, Gastón Cocchiarale y Lautaro Bettoni, narra la historia de Laura, que a horas de celebrar su casamiento en la estancia de su padre sale a caminar sola y se encuentra con una inusual fiesta. La música y el ambiente la alejan por un momento de las tensiones hasta que un hecho violento cambia drásticamente el curso de la noche involucrando a su padre y a su novio.

A las 22, en http://tv.cine.ar/

Gauchito Gil En la provincia de Corrientes, durante la época de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), de la peste amarilla y de disputas armadas entre autonomistas y liberales, el gaucho vivía casi en situación de esclavitud. Existieron gauchos “desertores” de los buenos modales y las buenas costumbres: los gauchillos alzados correntinos. El más destacado de ellos fue Antonio Mamerto Gil Núñez, el Gauchito Gil. Gaucho corajudo de la zona de Mercedes que se levantó contra las injusticias sociales y la ley de aquel orden. Una película de Fernando del Castillo. Estrena hoy.

Disponible en http://www.cine.ar/

Montage Un registro fílmico de Alejo Moguillansky del recital Montaje/Lachenmann de Margarita Fernández presentado por Fundación Proa el 8 de noviembre de 2013 en colaboración con el Ciclo de Música Contemporánea. El proyecto del recital giraba en torno de tres Piezas para tres solistas de Helmut Lachenmann, un núcleo que se manifiesta como índice del radicalismo a partir del cual puede emprenderse un relato del rumbo que guía la trayectoria de su autor. El programa concluía con la ejecución simultánea de esas tres Piezas, una versión que figura en el catálogo lachenmaniano bajo el nombre de Montage y de la que no existe partitura ni registro alguno.

Disponible en https://vimeo.com/159263206

FOTOGRAFÍA

Mi casa, el mundo La Biblioteca Nacional convoca a fotógrafos aficionados y profesionales a participar de un concurso de fotografía acerca del tiempo de cuarentena en las casas. Jurado: Nora Lezano, Pepe Mateos y Rafael Calviño

Más informacién en https://www.bn.gov.ar

VIERNES 5

MÚSICA

Martha Argerich En su primer año de actividad, el Centro Cultural Kirchner ofreció un amplio abanico de manifestaciones de la música académica, con ciclos dedicados a orquestas, música de cámara, órgano y encuentros especiales. El 17 de julio del año 2015, la consagrada pianista argentina Martha Argerich hizo su debut en el CCK con un concierto a sala llena junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. En compañía del pianista Eduardo Hubert, de solistas como Luis Roggero y Roberto Calomarde en violines, Gustavo Massun en viola, Jorge Pérez Tedesco en cello y Oscar Carnero en contrabajo, y del ensamble bajo la dirección de Luis Bacalov, la pianista deslumbró con obras sinfónicas y de cámara.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?list=PLvvIO-XvFOKy82zHHPfexCHar1bwc2gvr&v=E_sQoaYIX9o

Iván Noble Presenta “Hogar dulce hogar”, un show acústico online para disfrutar desde casa. Adaptado a los nuevos tiempos, interpretará las canciones de todas de sus épocas, con Los Caballeros de la Quema y en su versión solista.

A las 22:30, Entradas: https://bue.tickethoy.com/

ARTE

Beca Sostener Cultura El Fondo Nacional de las Artes convoca de forma excepcional a una beca dirigida a integrantes de la comunidad artística con el objetivo de mitigar los efectos sociales y económicos que están afectando a los trabajadores de la cultura. Se trata de un aporte especial destinado a individuos (no a proyectos grupales) cuyas solicitudes serán evaluadas por un comité de emergencia.

Más información en https://plataforma.fnartes.gob.ar/

Los visuales El ciclo de Canal Encuentro presentó a lo largo de dos temporadas la experiencia de la creación en el arte contemporáneo argentino a partir del relato y la acción de sus protagonistas. Cada capítulo es un ensayo audiovisual que se sumerge en la cotidianidad de distintos artistas argentinos que cuentan su experiencia, su método de trabajo y sus reflexiones en torno al arte y su propia obra. Cada emisión está dedicada a un/a artista: Liliana Porter, Eduardo Stupía, Roberto Jacoby, Renata Schusseim, Nora Correas, David Lamelas, Mondongo, Mónica Millán, Mariano Sardón, María Inés Tapia Vera, Carolina Antoniadis, Fermín Eguía y Chiachio y Giannone.

Disponible en http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8827

CINE

Raúl (la democracia desde adentro) La película biográfica sobre el ex presidente Ricardo Raúl Alfonsín descubre al niño de pueblo de Chascomús que atado al asma tiene una madre que marca su carácter y lo induce a leer. También desanda su paso por el Liceo Militar, donde comparte camada con quienes juzgará 30 años después. La película muestra al abogado desinteresado por el dinero, al padre de seis hijos, presente en el armado de su partido pero ausente de su hogar. Además, destaca su militancia a fines de los '60 y principio de los '70, años en los que coquetea con Tosco, dialoga con el PRT y es perseguido por la Triple A. El documental reconstruye además la campaña del '83 y el retorno de la democracia a partir de imágenes e historias inéditas que muestran a un Alfonsín de a pie. De Juan Baldana y Christian Rémoli.

Disponible en http://www.puentesdecine.com

SÁBADO 6

MÚSICA

Patti Smith En 2018, la cantante, poeta y artista visual Patti Smith regresó al país después de doce años para presentar una jornada de lectura de poemas y un concierto, ambos en el Auditorio Nacional del CCK junto al guitarrista Tony Shanahan . El concierto de poesía contó con la presencia del escritor Alberto Manguel, que leyó una selección de textos de autoras argentinas, y del artista Guillermo Kuitca, a cargo del despliegue visual. Smith, por su parte, recitó la obra de William Blake, habló de la trascendencia de Arthur Rimbaud e intercambió libros sobre sus autores favoritos con Manguel. Después llegó el turno de la música, y Patti cantó su clásico “People have the power”, en un emotivo cierre que contó con la participación de todo el público.

Disponible en http://www.cck.gob.ar/eventos/patti-smith_3960

ARTE

Lucio Bazzalo+Mariana Cinat Presentan un ciclo de performance en vivo por Instagram Live. La experiencia tiene una duración variable. Comienza a las 23 horas y se transmite desde el living de la casa de Lucio Bazzalo y Mariana Cinat, convertido en una sala virtual durante la cuarentena. Allí vinculan mapping de proyecciones, pixel mapping, danza, visuales y actuación. Cada emisión promete ser única e irrepetible, musicalizado por Kchi Homeless y Carla Di Grazia. Colaboración artística: Agustina Barzola Wurth.

A las 23 en https://www.instagram.com/marianacinat y https://www.instagram.com/luchobaz

TEATRO

La tortuga Una mujer de más de cincuenta años acaba de ser operada de un tumor. En su recuperación descubre las posibilidades que le ofrecen las redes sociales, y planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces. El viaje de egresados a Bariloche, Flashdance, un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que insiste en hacerse presente. De Marcelo Allasino. Con Matilde Campilongo.

Jueves y sábado a las 22, a través de teatrouaifai.com . Entrada: $350.

CINE



Encuentro de Cine Europeo Hasta el 18 de junio se presenta de forma online la programación del “Encuentro de Cine Europeo en Argentina”. Para ver las películas es necesario registrarse sin costo en la plataforma Festival Scope. El acceso es libre y gratuito, pero habrá tickets limitados por película. La película Roque Dalton, fusilemos la noche, de Tina Leisch (Austria) es de acceso libre sin límite. Países participantes: Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.

Los contenidos estarán disponibles ingresando en https://www.cineueargentina.com

Invasión Con guión de Borges, Adolfo Bioy Casares y Hugo Santiago Muchnick –sobre argumento de los dos primeros–, en 1969 se estrenó Invasión, una película que combina policial negro y ciencia ficción y hoy permanece en la memoria de los cinéfilos como una obra de culto. La trama gira en torno a una ciudad sitiada, Aquilea (en alusión a Troya), donde un grupo de hombres la defiende clandestinamente mientras los invasores planean el momento del ataque final.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=tYwq2-6tqB4