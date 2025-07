La queja sin propuestas resulta improductiva. Federalizar el campo literario argentino es el trabajo en construcción del Festival Internacional de Literatura de Tucumán (FILT), que en esta novena edición se realizará desde el viernes 25 hasta el domingo 27, con entrada libre y gratuita, en la capital del “Jardín de la República”. En las mismas sedes de todos los años, el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (San Martín 1545), y sólo el sábado por la noche en la Facultad de Derecho (25 de mayo 471), se presentarán María Moreno, Ariana Harwicz, Mariano Llinás, Guillermo Martínez, Claudia Masin, Juan Mattio, Mariano Quirós, Adriana Riva y Carmen M. Cáceres, quienes participarán en las discusiones del campo literario argentino con sus pares tucumanos como Inés Aráoz, Grimanesa Lazaro, María Lobo, Carmen Perilli, Verónica Barbero, Florencia Méttola, Fabián Soberón, Silvia Camuña, Pablo Romero, Diego Puig, Facundo Íñiguez, Exequiel Svetliza y Valentín Monroy, entre otros.

La escritora Sofía de la Vega, una de las organizadoras del festival junto con los escritores Blas Rivadeneira y Ezequiel Nacusse, cuenta que trabajan poniendo ingenio y voluntad para conseguir los recursos indispensables. “Esta edición fue la más cruel en cuanto a la financiación porque nuestro principal apoyo es la Universidad Nacional de Tucumán, pero con la situación actual presupuestaria nos encontramos con más límites; antes también contábamos con la base de las convocatorias que hacía Nación para las ferias. Pero no todo es derrota”, aclara y agrega que pudieron contar con el apoyo de editoriales como Penguin Random House, Planeta, Caja Negra y Fiordo (de Buenos Aires), Aguacero, La Papa y Gerania (de Tucumán) que se sumaron a colaborar y que entienden que “lo importante de federalizar el campo literario argentino”.

Nacusse aporta que desde que empezaron a organizar el FILT en 2015 lo lógica ha sido “ir por todo y que la realidad ponga sus límites”. En estos diez años ganaron experiencia, crearon redes y una comunidad. "Eso nos permite la realidad de la motosierra, aunque es muy cruel y nos hace ajustarnos muchísimo, no termine de derribarnos”, dice. El balance, desde la capital tucumana, es prometedor. “El Festival no pierde su marca sino que la intensifica: buscamos ser un espacio de discusión y difusión de autores y prácticas artísticas y editoriales, y al mismo tiempo nos plantamos como un terreno fértil para el surgimiento de nuevas producciones. Estos años tratamos de hacer un FILT que mantenga su dinámica de intercambio de experiencias entre locales y foráneos, que es lo que verdaderamente nos permite pensar el lugar de los escritores y de todos los involucrados en la cadena editorial en la sociedad actual”, explica el organizador. La programación completa está disponible en el Instagram del festival.

A los organizadores se les dificultó conseguir financiamiento.





Parece una ironía lingüística que destrucción rime con construcción. “El discurso de la motosierra, como la imagen lo ilustra, fantasea con un cuerpo social desmembrado, desarticulado. Frente a esa política de impulsar un individualismo cruel, el FILT es una instancia que crea comunidad entre escritores de diferentes lugares y trayectorias, lectores, editores, estudiantes, académicos, trabajadores de la cultura de diferentes disciplinas -reflexiona Rivadeneira-. En ese sentido, hacer el festival es un acto de resistencia, también. El evento es un catalizador de un crecimiento de la actividad literaria y editorial en la provincia, donde la profesionalización es una de sus dimensiones. Editoriales como Aguacero, La Papa, Gerania, para nombrar algunas, son emergentes de un proceso que las políticas de ajuste no lograrán clausurar”.

Hay aspectos que conspiran contra la profesionalización de los escritores del NOA. “El problema de la Argentina es la centralización total que tenemos en la capital, en Buenos Aires”, plantea De la Vega. “El FILT se creó para mover el avispero, para dar vuelta esas lógicas, para no ser ‘mejor que’ o un nuevo centro sino para estimular nuevas dinámicas y posibles rutas. Tucumán, desde su concepción, fue un lugar de importancia cultural; lamentablemente la dictadura generó un desguace y un silencio tan tremendo que cuesta hasta el día de hoy revertirlo. Tucumán sufrió una suerte de atomización que dejó muy solos a los actores culturales. Pero también siempre existió la resistencia y acá estamos”.

La escritora y organizadora del festival menciona a varios autores que han escrito sus obras “por fuera de Buenos Aires”, como Selva Almada (Entre Ríos), Carlos Busqued (Chaco), Luciano Lamberti (Córdoba), Mariano Quirós (Chaco), Federico Falco (Córdoba) y Marina Closs (Misiones), que han sido premiados y reconocidos. “Este es un momento propicio para ser ‘escritor de provincia’; estamos en otro momento del campo literario argentino, sorteando por fin ciertas barreras territoriales”, subraya De la Vega.

Inés Aráoz.





El año pasado, recuerda Nacusse, programaron una mesa titulada “Mueran los salvajes unitarios. Literatura Federal”, en la que se dio una discusión interesante sobre la relación centro-periferia; un debate que dejó un poco al desnudo “el hecho de que se escribe y se produce no según desde donde se mire sino hacia donde se ponga la mirada”. “Quiero decir: ¿pensamos en escribir mirando Buenos Aires desde Tucumán y el NOA, o mirando hacia Tucumán y el NOA desde ese mismo lugar? Porque siempre vemos que el campo de lo profesional está fuera de los límites de nuestra provincia y de nuestra región. No hay una respuesta totalmente válida, pero sí es un interrogante que moviliza. Las apuestas de las editoriales locales más jóvenes como Gerania y Aguacero piensan en moverse hacia… y se olvidan de Buenos Aires. O, mejor dicho, se olvidan de la centralidad de Buenos Aires, no sólo en lo cultural sino también en lo económico y lo político. Se trata de hacer la apuesta desde y hacia el mismo lugar que, en definitiva, termina ampliando infinitamente el espacio”.

El FILT es internacional y con mucho esfuerzo ha logrado que en otras ediciones viajaran autores como el mexicano Mario Bellatin, los uruguayos Felipe Polleri y Daniel Mella y la peruana Katya Adaui. “Esto no significa que desconocemos los problemas ligados al centralismo, pero tratamos de encararlo evitando la queja improductiva y con el eje de ir más allá: por qué no podríamos traer a Paul Auster a Tucumán, decíamos en el primer festival. Con esa línea no logramos traer a Paul Auster (que murió en abril del 2024), pero vinieron muchos autores y editores que en diálogo con las experiencias incipientes que se gestaban en la provincia potenciaron el campo literario provincial. Creemos que ese es el camino, articular a los diferentes agentes del campo para impulsar agendas comunes y políticas públicas que potencien un crecimiento sostenido de la actividad literaria”, concluye Rivadeneira.