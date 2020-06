En busca de saber dónde se está parado

--Hay gremios y organizaciones sociales que reclaman que la Ciudad vuelva a la fase dos porque dicen que se duplican los casos cada menos de 15 días. ¿Cuál es la situación, en qué fase estamos?



--Las fases son una clasificación categórica que hay que tener mucho cuidado con enamorarse. Las categorías tienen que ver mucho con el tiempo de duplicación de casos y algunas variables más. Y el tema es que la Ciudad cambió el método de testeo hace unos diez días cuando empezamos con el plan Detectar, plan que desarrollamos con el Ministerio de Salud de la Nación. Ese plan lo que nos hizo es cambiar la metodología de testeo. Ahora activamente vamos a buscar gente en los barrios, casa a casa, insistimos en los síntomas e incluso hacemos hisopados a convivientes prácticamente con ningún síntoma. Hemos combinado con Nación desarrollar una sensibilización del caso sospechoso, con menos síntomas que en la población general los hisopamos. Entonces dado este cambio de testeo por supuesto que aumenta la cantidad de casos. Para saber el tiempo de duplicación necesitas tener suficiente cantidad de semanas con el mismo método de testeo porque si no comparas una cantidad de casos con un método que detecta poco contra otro que detecta muchos.

--¿Cuánto falta para tener esa evaluación?

--En una semana tendremos estabilizado el método de testeo y podremos saber verdaderamente dónde estamos. Al día de hoy no podemos reportar un tiempo de duplicación en la ciudad porque metodológicamente no corresponde. Lo que no quiere decir que no veamos que la curva va evolucionando.