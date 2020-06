"Tenemos la ley, pero no tenemos ofrecimientos"

“Cuando había ofrecimiento no teníamos la ley, cuando tenemos la ley no tenemos ofrecimientos”, de esa manera se sinceró el gobernador Omar Perotti tras la sanción de la Ley de Necesidad Pública a fines de marzo. En un encuentro con periodistas de toda la provincia, el titular de la Casa Gris dijo que “hay que remarla” y reconoció que “no es el mejor momento para salir a buscar el endeudamiento”. En un escenario de crisis aguda por la pandemia del coronavirus, el mandatario admitió que los recursos son “escasos” y habló, en ese sentido, de “establecer prioridades”. En esa misma línea, confió que los ingresos a las arcas del Estado provincial correspondientes a abril no fueron “buenos” y los de mayo “pintan para peor”.

La discusión entre Ejecutivo y Legislativo se comió todo el inicio de la gestión peronista. En el primer capítulo, a fines de 2019, el Frente Progresista hizo valer su mayoría en Diputados para archivar la ley de emergencia que pretendía Perotti. La Casa Gris volvió a la carga con nuevo nombre, Ley de Necesidad Pública, y no sin sortear obstáculos y cruces con la oposición, obtuvo su aprobación. En Senadores salió por un tubo y en Diputados no hubo ok de la oposición, que eligió abstenerse para que de ese modo el expediente quede firme. Eran los primeros diez días del coronavirus en Santa Fe y todo era una incógnita.

La Legislatura le concedió a Perotti entonces un permiso para endeudarse en 37 mil millones de pesos más otro fondo destinado directo a la pandemia por 15 mil millones de pesos. “Autorizar una ley no significa que uno tenga la plata toda junta, yo no recibo de la Legislatura la ley aprobada y la valija con un montón de plata”, soltó el gobernador en un encuentro que mantuvo el sábado a la mañana con periodistas de toda la provincia. “Hay que salir a buscar, conseguir quien te preste, allí comienza el proceso de asignación de recursos, y esos recursos son finitos, quiero que se usen para la pandemia, los municipios, los docentes, a favor de la producción, para los contratistas, proveedores, tenemos claro que si voy a querer resolver los problemas con la misma plata no lo voy a poder hacer”, ahondó.

En esa línea, Perotti llamó a “la política” a tener “otra mirada en la salida a la pandemia”. En ese sentido, el gobernador fue más que elocuente al admitir que “uno vino aquí con una idea para una provincia que ya no está”. Acto seguido, pidió cooperación a los y las periodistas y diversos rubros de la economía doméstica. “Los necesito a ustedes y cada uno de los sectores de la provincia pensándose en ese futuro, ¿cuántas de las cosas que yo hacía no van más?, si conseguimos ponernos en ese lugar Santa Fe se va a recuperar rápido y va a ser una provincia de punta”, exclamó.

“De las autorizaciones hemos conseguido solamente 5 mil (millones de pesos), que hemos estado afectando a la instancia de asistencia a municipios, va a salir otra en los próximos días. Tenemos la búsqueda en un momento difícil, un contexto de negociación de deuda externa, un contexto de cautela de los bancos en saber en qué condiciones van a prestar, en qué condiciones lo pueden hacer. No es el mejor momento que nos ha tocado para salir a buscar el endeudamiento, cuando había ofrecimiento no teníamos la ley, cuando tenemos la ley no tenemos ofrecimiento, hay que remarla, es lo que nos toca, le ponemos lo mejor de sí para sobrellevar este momento”, explicó.

En otro tramo de la conferencia de prensa virtual, el gobernador habló de las “deudas heredadas” y retomó una senda que la pandemia había borrado, la de las críticas a la gestión socialista. En ese sentido, dijo que “no son pocas”. “Estamos haciendo un esfuerzo importante por tratar de resolver con el sector de la construcción, son 6 mil millones (de pesos), hay una negociación que se está tratando de encausar haciendo el esfuerzo de cancelar lo de atrás. Nos encantaría estar usando esos 6 mil en adelante, pero hay que hacerse cargo de la continuidad del Estado, queremos que la construcción empiece a funcionar”, señaló y añadió que existe un “buen vínculo” con el gobierno nacional para “bajar planes nacionales”. “Pronto van a estar en funcionamiento, nos permiten empezar a desplegar esta actividad”, subrayó.