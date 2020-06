YPF desmintió que vaya a suspender trabajadores

YPF desmintió este lunes que tenga previsto suspender trabajadores por la reducción de la actividad petrolera que forzó el coronavirus. “No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido”, aseguró la firma a través de un comunicado oficial.

La pandemia golpeó de lleno en una compañía que ya venía afectada por el congelamiento del precio de los combustibles. A fines de marzo, el entonces CEO de la empresa, Daniel González, reconoció que a raíz de la cuarentena la demanda de naftas había caído 70 por ciento debajo de los días anteriores, el gasoil un 50 por ciento y el combustible de aviación cerca del 90 por ciento.

A raíz de esta situación, la compañía redujo drásticamente la contratación de servicios y además dejó de certificar muchos servicios que sí se habían realizado lo que afectó a toda su red de proveedores. A su vez, el horizonte se presenta complejo porque la compañía tiene ingresos congelados en pesos y vencimientos de deuda en dólares.

En este escenario, el nuevo CEO de la firma, Sergio Affronti, apenas asumió redujo el sueldo de todo el personal. No obstante, la empresa remarcó en su comunicado que llegó a un acuerdo con la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (FSUPeH) para contener esta difícil situación, lo que debe leerse como un esfuerzo para seguir adelante sin despidos ni suspensiones.

Además, en el comunicado destacó haber alcanzado un acuerdo entre todos los sindicatos petroleros del país y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, para que los trabajadores de las empresas de servicios petroleros puedan cobrar hasta el 60 por ciento de sus salarios mientras no prestan servicios efectivos.

No obstante, en los últimos días surgieron especulaciones sobre despidos y/o suspensiones en la compañía luego de que su presidente, Guillermo Nielsen, declarara en la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas que “YPF no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo”. Nielsen descartó luego que fuera a haber despidos, pero las especulaciones llevaron a YPF a difundir un comunicado donde incluso descarta que vaya a avanzar con suspensiones.

Nielsen explicó en su exposición que el crecimiento del nivel de deuda sobre la producción total se quintuplicó en una década en la que la cantidad de empleados por barril producido trepó también más de un 112 por ciento. Dijo que en 2010 había 21 personas por barril producido, mientras que en 2019 llegó a 44,6. Sobre la deuda, sostuvo que el ratio sobre la producción total era de 3,4 en 2011 y que actualmente es de 15.