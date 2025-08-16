El edificio José Hernández de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) será nuevamente el epicentro de la industria musical argentina los días 22 y 23 de agosto, desde las 14hs, cuando se lleve a cabo la octava edición de “Luthiers", una exposición de instrumentos musicales acústicos y eléctricos, equipamiento y accesorios de efectos de producción nacional. El evento será con entrada libre y gratuita.

La exposición reunirá a más de ochenta feriantes de todo el país, incluyendo destacados luthiers, fabricantes de instrumentos nacionales y artistas de primer nivel. No solo contará con stands de instrumentos y accesorios, sino también con conciertos en vivo, clínicas, charlas y actividades especialmente diseñadas para niños y niñas. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias interactivas y conocer de cerca la producción nacional de instrumentos musicales.

Entre las actividades destacadas del se encuentra la Jam Session en el Aula Magna Bicentenario, que se llevará a cabo el viernes 22, de 15 a 18hs con inscripción previa) y la charla “Innovación en instrumentos musicales. Sello del Buen Diseño Argentino”, con la participación de Marco Sanguinetti (diseñador especializado en sonido y músico, evaluador SBD), Ezequiel Galasso (diseñador y luthier, referente de CAFIM, evaluador SBD) y Sebastián Feinsilber (coordinador del Plan Nacional de Diseño, SBD) en el Estudio de grabación Enrique Santos Discépolo.

A las 18hs se realizará el acto de apertura en el Puente del Edificio José Hernández, con la palabra del rector Daniel Bozzani, Georgina Hernández (vicerrectora), Aritz Recalde (director del Departamento de Humanidades y Artes) y Juan Lo Bianco (secretario de Cultura y Comunicación). Acto seguido, habrá un ensamble de estudiantes de la Carrera de Música de Cámara y Sinfónica.

El sábado 23, la jornada incluirá nuevamente una Jam Session de 15 a 18hs y talleres especializados, como “Respuestas claras a preguntas confusas: Mantenimiento y calibración de instrumentos de cuerdas” y “Pedales de efecto, una extensión de tus ideas”, impartidos por reconocidos luthiers y músicos. La jornada culminará con la presentación del Fidel Lema Trío a las 19hs en el Puente del Edificio José Hernández.

La iniciativa es organizada por el Departamento de Humanidades y Artes y la Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNLa, con el apoyo de CAFIM (Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales), la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena y Lutheristica, la red de mujeres y diversidades luthiers de habla hispana.

