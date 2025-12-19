Omitir para ir al contenido principal
Inocencia fiscal, con tratamiento express
La ley favorable a los evasores ingresó al Senado
19 de diciembre de 2025 - 0:23
Monotributo ARCA
El Gobierno busca eliminar el Monotributo por pedido del FMI
(Imagen Web)
Últimas Noticias
Los errores políticos de LLA y la postergación del debate por la reforma laboral.
El día que el Gobierno quemó los puentes
Por
Paula Marussich
La legisladora libertaria, cercada por la Justicia
Embargan los haberes de la diputada Lorena Villaverde
Cayó en Pilar y estaba prófugo por un robo
Detuvieron a “Tractorcito” Cabrera, uno de los integrantes de la banda de “El Gordo” Valor
El Gobierno, obligado a retroceder
Reforma laboral: Bullrich consiguió el dictamen, pero el debate se pateó para febrero
Lesa humanidad
Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera
Por
Washington Uranga
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
En el marco de la escalada entre Caracas y Washington
El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos
El País
Procesan al agresor de Beatriz Blanco
La justicia desmontó la teoría de Bullrich de una “jubilada patotera” que atacaba policías
Por
Luciana Bertoia
Crónica de la movilización contra la reforma laboral
“El Gobierno quiere que los trabajadores no tengamos vida”
Por
Celeste del Bianco
Malestar por el revés en Diputados
Tras el fracaso del ajuste, el Gobierrno amenaza con vetar su propio presupuesto
Por
Melisa Molina
El oficialismo reordena su estrategia al no lograr apoyo
Sin votos, el gobierno frena el debate y patea la reforma laboral para febrero
Economía
INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo
Superávit comercial en noviembre
Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.
Inflación en EE.UU. menor a la esperada
Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio
Denuncian contrabando fronterizo
Ahora pasa al Senado
¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?
Sociedad
Le dio veinte cuchillazos y está viva de milagro al saltar por la ventana de un tercer piso en su escape
Una argentina fue apuñalada por su esposo en Italia
Preocupación por la reconocida figura
Se descompensó el chef Christian Petersen y quedó internado en terapia intensiva
Perplexity acusada por The New York Times y Chicago Tribune de usar contenidos protegidos
La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática
Por
Pablo Esteban
Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides
Viaje digital al inframundo de los faraones
Por
Julián Varsavsky
Deportes
Los campeones brindaron mensajes en las redes sociales
Los campeones del mundo recordaron los tres años de la gesta de Qatar
Los clubes de barrio y las becas a deportistas, los sectores más afectados
El ajuste nacional al deporte continuará en 2026
Los posteos de Messi y la Selección argentina
Los mensajes de los campeones del mundo a tres años del título en Qatar 2022
El misionero encabezará la última fecha del circuito
Leo Augsburger será el anfitrión en Posadas de la última fecha del Argentina Pádel Tour