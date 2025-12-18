Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar
El día que Messi besó la Copa del Mundo
El 18 de diciembre de 2022, la Selección Argentina lograba su tercera estrella, al ganarle por penales a Francia en una final para la historia.
Por
Gustavo Grazioli
18 de diciembre de 2025 - 15:36
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Fútbol
Mundial 2022
Lionel Messi
Selección Argentina
Últimas Noticias
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Por
Juan Funes
Después del fracaso en el Congreso
El Gobierno hace de todo para incumplir con la Emergencia en Discapacidad
Afroméride
Steve Biko y la política de la conciencia negra
Por
Nicolás Parodi
El recuerdo de los jugadores en redes sociales
A tres años de la final del Mundial, crece la ilusión y la manija: “Por la cuarta”
Exclusivo para
Incertidumbre por el decreto de Rodrigo Paz
Largas filas para cargar nafta en Bolivia tras el anuncio de la quita de subsidios
Lesa humanidad
Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera
Por
Washington Uranga
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
El País
Después del fracaso en el Congreso
El Gobierno hace de todo para incumplir con la Emergencia en Discapacidad
"Sin amenazas ni estigmatización”
La CGT le exigió al Gobierno que garantice una marcha segura y sin represión
La soja es de Cargill…
Por
Pedro Peretti
Lo que quedó a salvo de la motosierra
Qué incluía el Capítulo 11 del Presupuesto 2026: el recorte que Diputados le volteó a Milei
Economía
Ahora pasa al Senado
¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 18 de diciembre de 2025
Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido
Todos los indicadores cierran en negativo
Por
Mara Pedrazzoli
Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.
El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Por
Juan Garriga
Sociedad
Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides
Viaje digital al inframundo de los faraones
Por
Julián Varsavsky
Más conflictos salariales
La UTA amenaza con un paro de colectivos: cuándo sería y las razones
Los resultados de la autopsia
Crimen del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer: revelaron las causas de sus muertes
Cómo se verá afectado el tránsito
Marcha contra la Reforma Laboral: el mapa de las concentraciones, cortes y movilizaciones
Deportes
Opinión
La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero
Por
José Luis Lanao
Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar
El día que Messi besó la Copa del Mundo
Por
Gustavo Grazioli
La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino
Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka
Por
Pablo Amalfitano
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD