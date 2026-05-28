Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

La empresa podría ser sancionada

La Provincia imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en los contratos de adhesión

El gobierno bonaerense fiscalizó a la compañía fundada por Marcos Galperín y halló infracciones a la ley de Defensa al Consumidor que perjudican a las y los usuarios.

LEANDRO TEYSSEIRE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Se impuso en cinco sets

Batacazo de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: eliminó a Jannik Sinner

El ministro no cambia de guión

Caputo, especialista en negación: “Parece un chiste que te hablen de crisis”

Milei, Caputo y el FMI bajo la lupa del periodista

“Sturzenegger llora para defender su maldad”: lapidario editorial de Víctor Hugo

Las universidades nacionales resisten

La UNVM y la UTN se acoplan al plan de lucha por el financiamiento: paros y visibilización

Exclusivo para

¡Sumate a Soci@s Página|12 y protegé tu camino! 🏍️

Registró una variación interanual nula

La actividad económica no avanza

El candidto presidencial Roberto Sánchez acusó al compañero de fórmula de Fujimori, Miguel Torres

Perú: denuncia por el golpe a Castillo

Por Carlos Noriega
Piden no acompañar el pliego de Víctor Pesino

El juez amigo del Gobierno y enemigo de los trabajadores, objetado por la UOM

Por Eva Moreira

El País

Se reunieron en la Quinta de Olivos

En medio de la interna libertaria, Milei recibió al influencer Iñaki Gutiérrez

Por Melisa Molina
Presentó dos certificados médicos ante el TOF7

Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos

Por Irina Hauser
La senadora de LLA chicaneó al jefe de Gobierno por el control de las calles

Un nuevo choque entre Bullrich y Jorge Macri

Por Werner Pertot
"Que lo haga cuanto antes", lanzó Adelmo Gabbi

Tras acumular críticas, Adorni presentaría su declaración jurada en los próximos días

Por Sebastián Cazón

Economía

El ministro no cambia de guión

Caputo, especialista en negación: “Parece un chiste que te hablen de crisis”

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026

Registró una variación interanual nula

La actividad económica no avanza

En el mes acumuló un saldo positivo de 2079 millones

El Central busca llegar a la meta

Sociedad

La empresa podría ser sancionada

La Provincia imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en los contratos de adhesión

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de mayo

Se complica la situación del sospechoso

Desaparición de Agostina Vega: una cámara de seguridad captó a la nena entrando a la casa del detenido

Cielo gris

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 28 de mayo

Deportes

Se impuso en cinco sets

Batacazo de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: eliminó a Jannik Sinner

El conjunto mendocino logró la victoria en Santa Cruz de la Sierra

Independiente Rivadavia le ganó a Bolívar y es el segundo mejor primero de la Libertadores

Con una actuación destacada de Zapiola, autor de los dos goles calamares en la noche paulista

Copa Libertadores: Platense brilló en San Pablo y derrotó 2 a 0 a Corinthians

Quedaron eliminados Navone, Trungelliti y Ugo Carabelli

Tirante y Sierra, los argentinos ganadores en Roland Garros