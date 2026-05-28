Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de mayo
En las efemérides del 28 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
28 de mayo de 2026 - 12:50
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Leonardo Favio nació el 28 de mayo de 1938.
Temas en esta nota:
efemérides
Últimas Noticias
Termina la Fase de Grupos
Copa Sudamericana: con cuatro argentinos eliminados, Tigre intentará revertir la racha
La presencia local en el máximo torneo continental
Copa Libertadores: Boca va por el último cupo argentino
"Nos ofrecieron cero"
Aceiteros confirmaron un paro nacional y reclaman al Gobierno por las paritarias
Se impuso en cinco sets
Batacazo de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: eliminó a Jannik Sinner
Exclusivo para
¡Sumate a Soci@s Página|12 y protegé tu camino! 🏍️
Registró una variación interanual nula
La actividad económica no avanza
El candidto presidencial Roberto Sánchez acusó al compañero de fórmula de Fujimori, Miguel Torres
Perú: denuncia por el golpe a Castillo
Por
Carlos Noriega
Hay un sospechoso detenido
Desesperada búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba
El País
Se reunieron en la Quinta de Olivos
En medio de la interna libertaria, Milei recibió al influencer Iñaki Gutiérrez
Por
Melisa Molina
Presentó dos certificados médicos ante el TOF7
Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos
Por
Irina Hauser
La senadora de LLA chicaneó al jefe de Gobierno por el control de las calles
Un nuevo choque entre Bullrich y Jorge Macri
Por
Werner Pertot
"Que lo haga cuanto antes", lanzó Adelmo Gabbi
Tras acumular críticas, Adorni presentaría su declaración jurada en los próximos días
Por
Sebastián Cazón
Economía
El ministro no cambia de guión
Caputo, especialista en negación: “Parece un chiste que te hablen de crisis”
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026
Registró una variación interanual nula
La actividad económica no avanza
Los datos oficiales muestran una baja del 2,38 por ciento y mayor impacto en la nafta súper
Por los precios, volvió a caer la venta de combustibles
Por
Leandro Renou
Sociedad
La empresa podría ser sancionada
La Provincia imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en los contratos de adhesión
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de mayo
Se complica la situación del sospechoso
Desaparición de Agostina Vega: una cámara de seguridad captó a la nena entrando a la casa del detenido
Cielo gris
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 28 de mayo
Deportes
Termina la Fase de Grupos
Copa Sudamericana: con cuatro argentinos eliminados, Tigre intentará revertir la racha
La presencia local en el máximo torneo continental
Copa Libertadores: Boca va por el último cupo argentino
Se impuso en cinco sets
Batacazo de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: eliminó a Jannik Sinner
El conjunto mendocino logró la victoria en Santa Cruz de la Sierra
Independiente Rivadavia le ganó a Bolívar y es el segundo mejor primero de la Libertadores