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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de mayo

En las efemérides del 28 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Leonardo Favio nació el 28 de mayo de 1938.

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