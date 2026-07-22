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Confusión y papelón de Ravier al contestar sobre la petrolera israelí Navitas en las islas
Sobre Malvinas no saben ni contestan
Sin respuestas por la postura oficial sobre la explotación del yacimiento Sea Lion en manos extranjeras, el vocero presidencial leyó un viejo comunicado de Cancillería.
22 de julio de 2026 - 01:19
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Las islas Malvinas y todo lo que no puede responder el Gobierno.
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