La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino

Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka

El marplatense de 40 años se quedó con el reconocimiento, con su compañero español Marcel Granollers, tras una temporada en la que conquistó dos Grand Slams.

Pablo Amalfitano
Por Pablo Amalfitano

