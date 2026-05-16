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Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de mayo
En las efemérides del 16 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
16 de mayo de 2026 - 7:04
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Gabriela Sabatini nació el 16 de mayo de 1970
@guidobompan
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