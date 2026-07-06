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Los anfitriones del Mundial no pudieron con la practicidad y la contundencia de los ingleses
Inglaterra limpió a México y será rival de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026
El equipo de Javier Aguirre cayó por 3 a 2 ante los europeos, que jugaron buena parte del segundo tiempo con un jugador menos.
06 de julio de 2026 - 03:23
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Jugadores de Inglaterra celebran el pasaje a cuartos de final ante México.
Mario Guzman. EFE
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