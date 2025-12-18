Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar

La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 se medirán los campeones de la Copa América y los de la Eurocopa.

MADRID, 18/12/2025.- La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022. La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). Fotografías de archivo de Argentina con la Copa América 2024 (izq), y España levantando el trofeo de la Eurocopa 2024. EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke
Finalísima. Argentina, campeón de América, y España, campeona de Europa. (EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA

Golpe al corazón del sistema universitario

Por Juan Funes

El nuevo trabajo musical respeta la tradición del rock progresivo.

Celebración de fin de año de la Banda Trigémino: estrena nuevo disco

Por Cristian Vitale
FOTO PRENSA CIUDAD ciudad voley campeón copa aclav

El equipo de Núñez derrotó en la final a Defensores de Banfield

Ciudad sigue demostrando su poderío: ganó la Copa ACLAV

Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas

Investigan daños al patrimonio del Mercado de San Telmo

Exclusivo para

Lesa humanidad

Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera

Por Washington Uranga

“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”

Assange denuncia a la Fundación Nobel

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Venezuela, Estados Unidos, Petroleo

En el marco de la escalada entre Caracas y Washington

El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos

El País

Patricia Bullrich

El oficialismo reordena su estrategia al no lograr apoyo

Sin votos, el gobierno frena el debate y patea la reforma laboral para febrero

Pablo Echarri Patricia Bullrich

Un ataque directo a la cultura

Pablo Echarri expuso en el Senado en contra de la reforma laboral

Desestimó sus planteos sobre el régimen de visitas

Para la Corte Suprema, CFK debe seguir usando tobillera

Con fuerte presencia policial

El Gobierno aplicó el protocolo antipiquete ante la masiva marcha de la CGT

Economía

INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo

Superávit comercial en noviembre

Donald Trump

Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.

Inflación en EE.UU. menor a la esperada

Paso fronterizo la Quiaca

Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio

Denuncian contrabando fronterizo

ARCA

Ahora pasa al Senado

¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?

Sociedad

Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas

Investigan daños al patrimonio del Mercado de San Telmo

Preocupación por la reconocida figura

Se descompensó el chef Christian Petersen y quedó internado en terapia intensiva

Perplexity acusada por The New York Times y Chicago Tribune de usar contenidos protegidos

La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática

Por Pablo Esteban

Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides

Viaje digital al inframundo de los faraones

Por Julián Varsavsky

Deportes

SCC Napoli Rasmus Hojlund (L) celebrates with teammate Matteo Politano after scoring the second goal during the Italian Super Cup semi-final match between SCC Napoli and AC Milan at King Saud University Stadium in Riyadh on December 18, 2025. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)

Inter y Bologna buscarán este viernes un lugar en la definición

Supercopa de Italia: Napoli batió al Milan y es el primer finalista

FOTO PRENSA CIUDAD ciudad voley campeón copa aclav

El equipo de Núñez derrotó en la final a Defensores de Banfield

Ciudad sigue demostrando su poderío: ganó la Copa ACLAV

MADRID, 18/12/2025.- La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022. La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). Fotografías de archivo de Argentina con la Copa América 2024 (izq), y España levantando el trofeo de la Eurocopa 2024. EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke

Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar

La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora

Lo confirmaron UEFA y CONMEBOL

La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha: dónde y a qué hora se jugará