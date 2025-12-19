Omitir para ir al contenido principal
Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico

Investigan daños al patrimonio en San Telmo

MERCADO SAN TELMO La policía investiga la excavación en el mercado. (Imagen Web)

20 años de historias desconocidas

Un nuevo podcast revela los orígenes y desafíos de Pampa Energía: el relato de los protagonistas

La Legislatura aprobó la ley tributaria, juego on line y conectividad

El regreso de los retirados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de diciembre de 2025

Perplexity acusada de usar contenidos protegidos

La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática

Por Pablo Esteban

This undated and unlocated handout image released by Democrats on the House Oversight Committee on December 18, 2025 shows late convicted sex offender Jeffrey Epstein (2L) sitting next to women whose faces have been redacted. Democratic lawmakers released a new cache of photos and documents on December 18 from the estate of convicted sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by House Oversight Democrats / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Las 68 imágenes incluyen a figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen

EE.UU.: legisladores demócratas publicaron nuevas fotos vinculadas a Epstein

Inocencia fiscal, con tratamiento express

La ley favorable a los evasores ingresó al Senado

El gobierno quiso un tratamiento exprés

La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”

Interpretarán la "Misa Criolla"

Artistas unidos por “Cristina Libre”

Los supremos no revisaron el recurso presentado por la expresidenta sobre las visitas

La Corte confirmó la tobillera de Cristina Kirchner

Por Raúl Kollmann
PLENARIA DE TRABAJO, PRESUPUESTO Y HACIENDA 18/12/2025

El Gobierno, obligado a retroceder

Reforma laboral: Bullrich consiguió el dictamen, pero el debate se pateó para febrero

Votacion del presupuesto en diputados

De sardinas contra tiburones

Por Juan Carlos Junio

Desocupacion

La tasa de desocupación del tercer trimestre quedó en 6,6% según Indec

Aumenta la precariedad y baja el desempleo

Por Mara Pedrazzoli
Donald Trump

Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.

Inflación en EE.UU. menor a la esperada

Bruselas Protesta por Mercosur EU

Protestas agrícolas en Bruselas reabren el debate en el viejo continente

Nueva demora para el acuerdo Europa-Mercosur

Por Juan Garriga

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este viernes 19 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de diciembre

Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar

El día que Messi besó la Copa del Mundo

Por Gustavo Grazioli

La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino

Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka

Por Pablo Amalfitano
MADRID, 18/12/2025.- La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022. La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). Fotografías de archivo de Argentina con la Copa América 2024 (izq), y España levantando el trofeo de la Eurocopa 2024. EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke

Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar

La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora

La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero

Por José Luis Lanao