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Mundial de Fútbol 2026

Quién ganó más partidos

El historial de la Selección Argentina vs. Inglaterra en los mundiales

Los titanes se cruzaron en cinco oportunidades, entre las que se cuentan dos goles histórico de Diego Maradona en el estadio azteca. Los antecedentes y las estadísticas.

El 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca, Diego Maradona convirtió dos goles contra Inglaterra en el Mundial.

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