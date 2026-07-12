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Economía

Un mayorista propone abonar indemnizaciones con productos de limpieza

Cierres, despidos y pago en cuotas

Los trabajadores de Lustramax denunciaron que les ofrecieron papel higiénico como compensación. Los pedidos preventivos se multiplican.

Bernarda Tinetti
Por Bernarda Tinetti
conflicto en la planta de Lustramax, una planta que fabrica envases
Conflicto en la planta de Lustramax, Tortuguitas. Archivo -

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