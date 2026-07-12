Bullrich, en “campaña permanente”: redes sociales y recorridas para desmarcarse de la Rosada

Patricia Bullrich, Tedeum

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 25:Una vez finalizado el Tedeum en la Catedral, el Presidente, Javier Milei, llevó a todo su gabinete a un escenario montado frente al Cabildo. La banda del regimiento de Patricios tocó el himno nacional para dar finalizado los actos por el 25 de Mayo. FOTO NA: DANIEL VIDES

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