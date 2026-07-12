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¿El Gobierno recuperó la ofensiva?

Los Milei retomaron el control de la agenda, justo a tiempo del pitido de largada de la campaña electoral. La oposición sigue corriendo detrás, cerente de una construcción política que le permita salir de una postura meramente contestataria.

Por Eduardo Aliverti
Milei, Karina Milei, Lamelas, embajada de Estados Unidos
Milei, Karina Milei, Lamelas, embajada de Estados Unidos Milei, Karina Milei, Lamelas, embajada de Estados Unidos Prensa -

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