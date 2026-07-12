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Ningún DT logró ser campeón del mundo con una selección extranjera

Tuchel y la maldición que ilusiona a la Selección

Y desde hace 48 años, un DT extranjero logra alcanzar una final. El último fue Ernst Happel, quien condujo a Países Bajos al subcampeonato en Argentina 1978.

England's German head coach Thomas Tuchel gestures ahead of the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens on July 11, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Alemán Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, y rival de la Argentina en semifinales. AFP. AFP

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