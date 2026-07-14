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Gravísima denuncia por precarización laboral
Doce horas entre ratas y sin sueldo: así trabajan empleados de una fábrica en San Pedro
Los trabajadores de una compañía empaquetadora de frutas y verduras de la ciudad de San Pedro, han denunciado condiciones infrahumanas de trabajo.
14 de julio de 2026 - 16:43
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Trabajadores de Magnifresh denuncian precarización laboral
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