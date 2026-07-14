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Mundial de Fútbol 2026

Un partido de "alto riesgo", según la FIFA

Asado, entrenamiento y ansiedad: la agenda de Argentina antes del partido contra Inglaterra

La Selección entró en la previa de un partido que paralizará al país y al Mundial. Será el único partido de la Copa considerado de “Alto Riesgo”.

Argentina en su último entrenamiento en Kansas IG Argentina

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