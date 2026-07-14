A 40 años de la Mano de Dios, Peter Shilton intenta superar el trauma del siglo

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El arquero que recibió los dos goles más recordados de la historia de los Mundiales se sinceró sobre el rencor que mantenía hacia Maradona.
14 de julio de 2026 - 14:52
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