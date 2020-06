Cuatro mujeres jóvenes buscan sus destinos, y entre sueños y contradicciones se debaten intentando dejar atrás sus frustraciones para vivir una vida ideal. Vera es una periodista en ascenso pero que, disconforme con la vida, intenta ser la mejor sin saber en que; Lina entre sahumerios y santos busca al amor de su vida dentro de un personaje televisivo; Mara se insemina artificialmente sin decirle nada a su pareja que vive en el exterior; e Inés tiene como única meta en la vida casarse sin importar el por qué de esta decisión.

Yo soy sola es la opera prima de la directora Tatiana Mereñuk, quien también se encargó de escribir el guión de esta comedia dramática junto a Mari Ángeles Pérez. El film cuenta con las actuaciones protagónicas de Eugenia Tobal, Olivia Molina, Mariana "Moro" Anghileri y Mara Bestelli. Además, completan el elenco figuras como Pablo Rago, Damián De Santo, Mike Amigorena, Mirta Busnelli y Jean Pierre Noher.

La trama de la película gira en base a cuatro momentos en la vida de estas cuatro mujeres que quieren ser felices, pero que en el fondo no saben de qué felicidad están hablando, cuál es el modelo a seguir ni cómo se construye uno nuevo. "La idea de una comedia dramática protagonizada por cuatro amigas treintañeras daba a pensar en una posible Sex and the City in Buenos Aires, más o menos glamorosa y chispeante y aprovechando tal vez la condición de dorado destino turístico que nimba a esta ciudad. Yo soy sola pulveriza esa modesta ilusión, tanto por razones cinematográficas, narrativas, dramáticas y visuales como ideológicas y políticas", escribió sobre la película Horacio Bernades (Página/12).

Yo soy sola, de Tatiana Mereñuk, se emite hoy a las 22 por el Canal CineAr.