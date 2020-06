Daniel Arroyo: "La ayuda social va a continuar luego de la pandemia"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que la ayuda social "sin duda va a continuar" luego de que pase la pandemia del coronavirus en el país, y ratificó que actualmente la asistencia alimentaria que brinda el Estado alcanza a 11 millones de personas, 3 más desde que empezó la propagación del virus.



"Antes de la pandemia, el Estado se ocupaba de 8 millones de personas, y ahora, con la cuarentena esa ayuda suma a 11 millones, y, sin duda, cuando pase la crisis del coronavirus, el Estado deberá seguir asistiendo, porque habrá una situación muy complicada desde lo social", afirmó Arroyo.



Frente al aislamiento social por el coronavirus, evaluó: "Tenemos ahora a los que perdieron ingresos porque no pueden hacer changas en el barrio, y también aquellos que tenían trabajos informales y que no recibían ayuda social, y allí el Estado está presente con diferentes herramientas de ayuda, como bonos sociales y también el IFE".



El ministro detalló que, luego de la crisis epidemiológica, "habrá cinco rubros con los que podremos potenciar trabajo y mano de obra intensiva en los sectores más pobres".



"Vivienda e infraestructura básica, producción de alimentos, actividad textil, la economía del cuidado de personas y el reciclado serán los rubros que dinamizarán rápidamente mano de obra intensiva y va rebotar trabajos en los sectores más pobres", enumeró el ministro en diálogo con radio Mitre.



El funcionario dijo que esa línea política ya se aplica en "muchas provincias", mediante acuerdos con gobernadores, y aseguró que en muchos distritos "se ven resultados muy positivos".



Asimismo, dejó en claro que esas iniciativas aún no se pueden aplicar en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registran la mayor cantidad de contagios, "sobre todo por el riesgo que implica el uso de transporte público para las personas".



Finalmente, insistió con que "la ayuda social, la asistencia alimentaria y el acompañamiento social por parte del Estado van a continuar luego de la pandemia, y bastante tiempo".