El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá aranceles del 30 por ciento a México y a la Unión Europea (UE), lo que supone una nueva escalada en medio de las negociaciones comerciales previas a la fecha límite del 1 de agosto. El magnate republicano justificó estas decisiones en cartas separadas publicadas en su plataforma Truth Social, citando el papel de México en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la UE.

México consideró que se trata de una manifestación más de un "trato injusto" de parte de Estados Unidos, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que confía "llegar a un acuerdo" antes del 1 de agosto "en mejores condiciones". La UE advirtió que los nuevos aranceles podrían interrumpir las cadenas de suministro, aunque insistió en que continuaría las conversaciones con Washington. El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "enérgica desaprobación" de la medida y llamó al bloque a defender "categóricamente los intereses europeos".

Aranceles para todos

Trump aseguró que consideraría reducir los aranceles si la UE ofrece "acceso completo y abierto al mercado de Estados Unidos, sin aranceles", y si México intensifica su lucha contra los carteles de la droga, que, según él, intentan convertir "toda Norteamérica en un campo de juego para el narcotráfico". En ambas cartas, el mandatario señaló que si el bloque europeo o México toman represalias con aranceles más altos hacia EE.UU., "la cantidad que decidan aumentar se añadirá al 30 por ciento". El republicano también dio la oportunidad a los socios comerciales del continente europeo y México a librarse por completo de los aranceles si deciden fabricar productos en Estados Unidos.

"En otras palabras, en cuestión de semanas, la Unión Europea permitirá un acceso completo y abierto al mercado estadounidense, sin aranceles, con el fin de reducir el gran déficit comercial", escribió Trump en su carta a la Unión Europea, mensaje que repitió en la misiva a México. En el caso de México, el mandatario explicó que estos aranceles podrían modificarse, "al alza o a la baja", dependiendo de las relaciones entre Estados Unidos y México. "México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que México ha hecho no es suficiente", escribió Trump a Sheinbaum.

"La soberanía de México no se negocia"

El anuncio de Trump ocurre un día después de que el narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo' Guzmán, se declarara culpable en una corte de EE.UU. por cuatro cargos relacionados con narcotráfico, a cambio de colaborar con autoridades de ese país con información sobre el cartel de Sinaloa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que confía en que su gobierno logrará llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes del 1 de agosto.

En un evento público en el estado norteño de Sonora, Sheinbaum recordó que el viernes una delegación del gobierno de México se reunió con representantes estadounidenses para alcanzar acuerdos en la relación bilateral. "La carta (de Trump) establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles y nosotros creemos que por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones", afirmó la mandataria mexicana.

Además Sheinbaum señaló que Trump está enviado cartas a todos los países del mundo, no solo a México, y recordó su lema de tener "cabeza fría" para afrontar cualquier problema. "Yo me siento muy segura, porque si hay algo que tenemos en el gobierno es que representamos la dignidad del pueblo de México", sostuvo Sheinbaum, quien agregó: "Hay algo que no se negocia nunca, es la soberanía de nuestro país".

La Unión Europea llama a la mesura

El arancel impuesto a la Unión Europea también es considerablemente más elevado que el del 20 por ciento que Trump anunció en abril. "Imponer aranceles del 30 por ciento sobre las exportaciones de la UE alteraría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de las empresas, los consumidores y los pacientes a ambos lados del Atlántico", declaró la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado, en respuesta a la carta que le envió Trump.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió la voluntad de la UE de mantenerse "firme, unida y dispuesta" a proteger sus intereses, a la vez que "construyendo asociaciones comerciales sólidas en todo el mundo". Mientras tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, auguró en un mensaje en redes que la negociación "se va a intensificar para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable de aquí al 1 de agosto", pero pidió acelerar "la preparación de respuestas creíbles" que se puedan tomar si las conversaciones fracasan.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionó al anuncio de Trump en su cuenta de X y señaló que "la apertura económica y el comercio crean prosperidad, pero los aranceles injustificados la destruyen". "Por eso apoyamos y apoyaremos a la Comisión Europea en sus negociaciones para alcanzar un acuerdo con EE.UU. antes del 1 de agosto. Unidos, los europeos constituimos el mayor bloque comercial del mundo. Usemos esa fortaleza para alcanzar un acuerdo justo", sostuvo Sánchez.

Varias fuentes comunitarias confiaban estos días en que la UE no recibiría la carta de Trump que ya había llegado a lo largo de la semana a otros socios comerciales para informarles de la imposición de aranceles más elevados a los actuales. Los ministros de Comercio de la UE tendrán la ocasión de abordar el asunto en un Consejo extraordinario este lunes, convocado previamente y que tendrá lugar un día antes de que entren en vigor las contramedidas aprobadas por el bloque europeo contra los aranceles estadounidenses al acero y aluminio europeos.