"Pónganse en nuestros zapatos y traten de sentir nuestro dolor"

Tyler Harris, ala-pivote de Peñarol de Mar del Plata, asegura que aquí no se sintió juzgado por el color de su piel, aunque sólo pasó algo más de dos meses en Argentina desde que llegó a nuestro básquet. De su país, Estados Unidos, lamentablemente no puede decir lo mismo. "He sido víctima del racismo muchas veces en mi vida. Mientras crecía, he sido llamado por ‘la palabra N'", cuenta Harris, desde Filadelfia, refiriéndose al término que se ha usado despectivamente en su tierra para dirigirse a la población afroamericana, símbolo del lenguaje al servicio de la opresión. "Vi a mi padre ser detenido por la policía porque era negro. La gente me ha mirado porque soy negro. Como jugador de básquet alto, he tenido el privilegio de ser tratado también con mucho respeto, por lo que sólo puedo imaginar a las personas que no practican deportes y el racismo con el que tienen que enfrentarse a diario. ¡Es por eso que sigo luchando!", casi que grita, desde las calles estadounidenses donde una sociedad se ha movilizado, en plena pandemia, pidiendo justicia e igualdad tras el brutal asesinato de George Floyd.



"Este es un momento revolucionario para nuestro país", le explica a Página/12 Harris, que este año se incorporó al Milrayitas como refuerzo. En la Liga Nacional de Básquet, el hombre de 2,08 metros llegó a jugar 14 partidos antes de la suspensión por el coronavirus, con un promedio de 15,6 puntos por juego y el primer puesto en las estadísticas de dobles convertidos, con una media de 6,6.

El jugador nacido en Nueva York se volvió a Estados Unidos tras el triunfo de Peñarol por 95-87 sobre Regatas el 13 de marzo, último día de acción de la máxima categoría argentina, que aún no tiene fecha de regreso pero esta semana finalmente decidió dar por finalizada la fase regular. Al igual que su hermano Tobias, jugador de Philadelphia 76ers en la NBA, y muchos deportistas afroamericanos, Tyler también levanta el puño como parte del movimiento Black Lives Matter , que recuerda que "las vidas negras importan" y fortalece una histórica lucha de la comunidad negra por sus derechos.

-¿Cómo vivís lo que está pasando en tu país?

-Me apasiona mucho lo que está pasando. Este es un momento de cambio para la comunidad negra, un momento revolucionario para nuestro país y la comunidad negra. Creo que es muy importante luchar por nuestros derechos de igualdad y justicia para George Floyd y todos los demás hombres negros o mujeres negras asesinados por policías o que enfrentan el racismo.

Tyler Harris luciéndose en el último partido de la Liga Nacional antes de la suspensión (Foto: Gentileza Demian Schleider / La Liga).

-¿Fuiste a alguna de las protestas? ¿Cómo describirías la atmósfera de esas marchas masivas?



-Fui a una protesta. Las protestas son poderosas. Todos luchan para que se escuchen nuestras voces. Negros y blancos están luchando por la justicia para George Floyd y la comunidad negra. Nos estamos asegurando de que continuaremos luchando por nuestra justicia. Los 50 estados protestan, eso dice mucho.

-Incluso en medio de una pandemia. ¿Crees que la comunidad negra está gritando que el racismo y la desigualdad son el verdadero peligro en sus vidas? Algo que también puede verse en relación al Coronavirus: los estadounidenses negros están muriendo de Covid-19 dos y hasta tres veces más que las personas blancas.

-Primero, la comunidad negra busca justicia para George Floyd, porque la policía está asesinando a demasiados hombres negros y mujeres negras sin condenas ni sentencias. En segundo lugar, lucharemos por nuestros derechos como afroamericanos, ante el racismo y la desigualdad. Estamos alentando a las personas en Estados Unidos y el mundo a que ya no fomenten el racismo en la sociedad. Nunca debemos ser juzgados por el color de nuestra piel y continuaremos luchando por eso hasta que las cosas cambien por completo.

Tyler durante una de las protestas en Filadelfia, con su puño en alto y su barbijo negro.

-En esta pelea, ¿cuán importante es para las figuras públicas, como vos y otros deportistas, involucrarse y mostrar su compromiso?

-Creo que es muy importante para las figuras públicas hablar y hablar sobre el tema. Pero también es importante que cada individuo continúe hablando sobre esto. Tenemos que hacer que el racismo ya no sea aceptable y para lograrlo necesitamos que todas las personas detengan ese tipo de odio cada vez que lo vean. No podemos seguir permitiendo que esto sea normal en la sociedad por más tiempo.

-¿Algún atleta te ha inspirado en ese sentido?

-Cada atleta que habla en contra del racismo es mi inspiración.

En duelo con su compatriota Horace Spencer, de Atenas de Córdoba (Foto: Gentileza prensa Atenas).

-¿Qué pensás sobre la responsabilidad y la respuesta del gobierno de Donald Trump en relación con estas protestas y todo lo que sucedió con Floyd?

- Se supone que nuestro presidente es el líder del país y Trump no ha sido eso. Buscamos el apoyo de nuestro presidente, pero no lo hemos obtenido de él y pensamos que no lo obtendremos nunca. Es horrible, pero debemos seguir peleando.

-¿Cómo describirías tus sentimientos en este momento?

-Todos luchan por las vidas negras y la lucha es en todo Estados Unidos. Mis sentimientos están con la familia de George Floyd y la comunidad negra mientras luchamos por nuestros derechos contra la injusticia. Continuaremos construyendo la comunidad negra. Y animo a todos en todo el mundo a seguir frenando el racismo contra los afroamericanos o cualquier otra raza. Ponete en nuestros zapatos y tratá de sentir el dolor que hemos enfrentado nosotros durante tantos años.