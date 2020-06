Agrietados por la aprobación de nuevas leyes

Dejó tela para cortar la visita de los ministros de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y Producción, Daniel Costamagna, a la Legislatura. De fondo, el Ejecutivo acusa al Frente Progresista de insistir por proyectos de ley que tienen intereses contrarios a los de la Casa Gris. “No vamos a permitir que un programa que tiene que llevar adelante el Ejecutivo tenga la impronta del gobierno anterior”, consideró el ex senador departamental. Le respondió el diputado Joaquín Blanco. “Ante la no propuesta, necesitamos avanzar”.

-¿Qué impresión tiene sobre rol del Frente Progresista como oposición?, le preguntó Rosario/12 al ministro.

-Entendemos que nuestra visita a la Legislatura tuvo la finalidad de poder explicar a los diputados el programa Santa Fe Más que estamos llevando adelante. A los programas que se tienen que implementar los tiene que ejecutar el gobierno de turno y, por lo tanto, no podemos basarnos en un programa que está presentado por el gobierno anterior para que lo ejecute el actual. Es totalmente distinto a lo que nosotros estamos planteando en este programa. Hacer un programa por ley es quitarle dinamismo por ley, quitarle posibilidad de cambio y no se podría llevar adelante lo establecido.

-¿Qué es lo que pretende entonces la alianza entre socialistas y radicales?

-No sé qué es lo que pretende, lo que planteamos nosotros es que no tenemos ningún problema en abrir un canal de dialogo si lo que quieren es mejorar el programa y aportar ideas, estamos dispuestos a hacerlo. Lo que no vamos a permitir es que un programa que tiene que llevar adelante el Ejecutivo provincial tenga la impronta del gobierno anterior.

-El día después de su visita a los diputados la Cámara baja aprobó la creación de un fideicomiso y otros proyectos de peso, ¿se sorprendió?

-Sí, nos ha sorprendido, en tantos años de legislador sé que aquellos proyectos que no tienen consenso del Ejecutivo, por más que sean ley, es muy difícil que se lleven adelante, no tienen el consenso de quien lo tiene que ejecutar. Nosotros nunca avanzamos en una cuestión así, si teníamos un proyecto de ley obviamente que tenía que tener el consenso del Ejecutivo, sobre todo por cuestiones presupuestarias.

-El 2019 terminó con cruces muy ásperos entre oficialismo y oposición, ¿hay una suerte de vuelta a diciembre?

-Esperemos que no sea así, quiero creer que no, que son sólo posicionamientos. Volver a una situación donde se haga una oposición por la oposición misma, y más en medio de una situación de crisis sanitaria y pandemia, sería perjudicial para los santafesinos, no sólo para el gobierno provincial. Gracias a esas diferencias que hubo muchas cosas no se pudieron concretar, estuvimos permanentemente en un tire y afloje. Cuando nos dieron los recursos, fue muy difícil conseguir los dineros del endeudamiento, ya habían pasado los meses para gestionar. Volver a eso sería paralizar la provincia.

Por su parte, el diputado socialista Joaquín Blanco saludó la visita de los ministros Capitani y Costamagna al recinto de la Legislatura, pero remarcó: “Ante la no propuesta, ante la no política, necesitamos avanzar”. La Legislatura está para colaborar y no sólo generar leyes que le sirvan a la gente, es un ámbito para que la oposición en todas sus versiones pueda ser escuchada y tenida en cuenta, la democracia fortalece a los Ejecutivos para enfrentar la crisis. En temas productivos una batería de medidas fue impulsada por el Frente Progresista y otros espacios. Hay que insistirle al Ministerio para que tenga una línea más clara de acción, sobre todo mayor celeridad para estar cerca del comercio y la industria”, añadió.

El legislador dijo a la vez que la oposición progresista está a disposición del área de Desarrollo Social a fin de “trabajar juntos” para tener una ley que aborde la situación de la población de jóvenes y adolescentes, sobre todo los excluidos del mercado laboral y sistema educativo. “Ellos no pueden esperar, nosotros tenemos una responsabilidad a la hora de diseñar políticas activas”, consideró.